Le récap de la nuit pour les flemmards : ça y est, tout le monde a mis le short et on va pouvoir passer aux choses sérieuses (non)

La NBA a donc repris ses marques mercredi, et s’il faudra quelques temps pour se faire à toutes ces nouveautés dues à la situation sanitaire, on a néanmoins pris un grand plaisir à se faire notre troisième nuit blanche basket depuis le 11 mars dernier. T’as pas réussi à mettre le réveil ? Ce qui suit est pour toi, ne dis pas merci ça fait plaisir.

Sixers – Grizzlies (récap juste ici) : une première expérimentation de Ben Simmons poste 4 et bonne nouvelle, ça ne change pas grand chose à sa production. Du playmaking, du post-up et même un… tir du parking, quand on vous dit que 2020 est chelou on ne plaisante pas avec ça. Pour le reste ? Des Grizzlies assez apathiques mis à part Jonas Valanciunas, et un coach obligé de laisser ses titulaires sur le parquet en deuxième mi-temps pour éviter d’en prendre 40.



une première expérimentation de Ben Simmons poste 4 et bonne nouvelle, ça ne change pas grand chose à sa production. Du playmaking, du post-up et même un… tir du parking, quand on vous dit que 2020 est chelou on ne plaisante pas avec ça. Pour le reste ? Des Grizzlies assez apathiques mis à part Jonas Valanciunas, et un coach obligé de laisser ses titulaires sur le parquet en deuxième mi-temps pour éviter d’en prendre 40. Thunder – Celtics : tout allait très bien jusqu’à ce que Steven Adams nous tape un spin-move d’ailier sur Daniel Theis. Soit Dan n’en a rien à foutre, soit c’est la pré-saison qui veut ça, à moins que ce ne soit un peu des deux. Pas grand chose à se mettre sous la dent en tout cas si ce n’est la bonne reprise de Shai Gilgeous-Alexander et le retour d’Andre Roberson pour le Thunder, alors que Brad Stevens et son joli polo blanc ont préféré faire tourner puissance 1000 en faisant jouer tout le monde sauf les tours jumelles du futur, Tacko Fall et Vincent Poirier. Victoire du Thunder, mais on s’en fout.

: tout allait très bien jusqu’à ce que Steven Adams nous tape un spin-move d’ailier sur Daniel Theis. Soit Dan n’en a rien à foutre, soit c’est la pré-saison qui veut ça, à moins que ce ne soit un peu des deux. Pas grand chose à se mettre sous la dent en tout cas si ce n’est la bonne reprise de Shai Gilgeous-Alexander et le retour d’Andre Roberson pour le Thunder, alors que Brad Stevens et son joli polo blanc ont préféré faire tourner puissance 1000 en faisant jouer tout le monde sauf les tours jumelles du futur, Tacko Fall et Vincent Poirier. Victoire du Thunder, mais on s’en fout. Rockets – Raptors (récap juste ici) : peut-être le meilleur match de ces trois premiers jours de compétition . Deux équipes qui se rentrent dedans, qui jouent à 200 à l’heure, ça défend pas des masses mais au moins on ne s’ennuie pas. Serge Ibaka et Terence Davis qui cartonnent d’un côté, Danuel House Jr. et James Harden qui filochent de l’autre, mais cette nuit les champions en titre étaient au dessus, victoire 93-84.

: peut-être le meilleur match de ces trois premiers jours . Deux équipes qui se rentrent dedans, qui jouent à 200 à l’heure, ça défend pas des masses mais au moins on ne s’ennuie pas. Serge Ibaka et Terence Davis qui cartonnent d’un côté, Danuel House Jr. et James Harden qui filochent de l’autre, mais cette nuit les champions en titre étaient au dessus, victoire 93-84. Le retour d’Andre Roberson

Le Top 5 pour les amateurs de sensations douces et/ou fortes (à venir)

Le point sur la TTFL (MÊME SI CA NE COMMENCE QUE LE 30 JUILLET NOM DE DIEU)

Voilà voilà, comme dirait le meilleur d’entre nous, et nous on se retrouve – déjà – ce soir à partir de 18h pour vivre de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de Mickey, avec notamment les retours de LeBron, Giannis, Kawhi et Nikola. Miam miam.