Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Knicks qui sont désormais la quatrième équipe de l’Est

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Des Lakers qui roulent sur les Warriors, un Devin Booker bouillant, des Knicks qui continuent de monter, Sacramento et Washington qui chokent dans le money time mais aussi… Killian Tillie qui fait ses débuts dans la Ligue !

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit

Donne des nouvelles stp @RocketsnationFr , on s’inquiète. pic.twitter.com/EgNWl3BcJ1

MALIK MONK AND-1 WINS IT FOR THE HORNETS 😱 pic.twitter.com/vx31Mo1Rsb

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 1, 2021