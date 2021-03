Killian Tillie a joué son premier match NBA : 3 points, 1 rebond, 1 steal et neuf minutes qui en appellent beaucoup d’autres

Toujours pas apparu cette saison, Killian Tillie a enfin pu jouer sous les couleurs des Grizzlies cette nuit. Profitant du blowout contre les Rockets, le français a profité du garbage time pour se montrer et on espère qu’il aura d’autres opportunités de le faire désormais.

Au moment d’attaquer ce match, on avait peu d’espoir de voir Killian Tillie en tenue et pour cause, il n’avait jamais eu la moindre minute dans la rotation de Taylor Jenkins cette saison. Non drafté dans la cuvée 2020, il attendait son heure patiemment. Le match tournant peu à peu au massacre, le bout du banc de chaque équipe a pu aller faire un peu de sport et voilà notre frenchie en short pour jouer ses premières minutes dans la grande Ligue ! Huit minutes et trente-neuf secondes plus tard, c’est avec 3 points, 1 rebond et un 1 steal que Kiki allait prendre la douche, le devoir accompli. Pour l’anecdote voici le premier panier officiel de sa carrière NBA, un tir du parking en première intention.

First one felt good!💪🏻💪🏻 https://t.co/j9q2jbbXYg — Killian Tillie (@KillianTillie) March 1, 2021

C’est une vraie libération pour le jeunot qui pouvait enfin goûter aux joutes avec l’équipe A après des semaines à ronger son frein, ne jouant même pas en réserve. Bien sûr, il a aussi profité des circonstances, Memphis s’est imposé de près de 50 points et on espère qu’il ne faudra pas toujours cette condition pour voir notre compatriote sur un parquet. On voit à la réaction du banc qu’il est déjà bien apprécié de ses coéquipiers et avec un moule si jeune autour de lui, il a clairement un bon environnement pour pouvoir se développer tranquillement sans se mettre de pression inutile. Les leaders sont déjà bien en place, personne n’attend de lui qu’il nous sorte des perfs à la Haliburton ou à la LaMelo Ball mais seulement continuer à apprendre et montrer qu’il peut contribuer à chaque fois que son nom sera appelé. Petit détail marrant, en comptant les trois points de l’ailier-fort et ceux du banc des Oursons, on obtient un total supérieur… à toute l’équipe de Houston.

Killian Tillie a fait ses débuts en NBA et il fallait qu’on en parle ! Le rookie français a eu neuf minutes pour aller montrer ce qu’il vaut et il faut espérer qu’il ne s’agit que d’un début pour lui. La concurrence est rude mais Taylor Jenkins sait maintenant qu’il peut compter sur son joueur pour faire le taf même sur un petit temps de jeu. Vivement la suite.