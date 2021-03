NBA Top 10 : Giannis Antetokounmpo est monté sur l’Olympe et il est revenu avec un bon gros tomar

Pendant votre petit-déj’ ou dans les transports pour aller au boulot, c’est l’heure de mater votre Top 10, comme chaque matin. Au programme aujourd’hui ? LeBron James qui se prend pour Steph Curry, Jayson Tatum qui sanctionne les Wizards et Giannis Antetokounmpo qui fait de l’alpinisme.

#10 : Saddiq Bey a voulu s’amuser un peu mais Nerlens Noel l’a vite renvoyé à ses études. Get that shot out of here !

#9 : Normalement, un tir deux mètres derrière la ligne au buzzer c’est plus du Steph Curry mais cette fois, c’est LeBron James qui s’y est essayé, avec succès.

#8 : Malik Monk vient mettre la touche finale au choke des Kings avec ce and-one en équilibriste. Pas très cool au moment de retrouver son vieux pote De’Aaron Fox.

#7 : Anthony Edwards qui claque un tomahawk main droite édition : 1574392. Bonne nouvelle : on en veut encore.

#6 : Jayson Tatum a des problèmes de vue c’est officiel. Il a pris Rui Hachimura pour un plot et Robin Lopez pour son paillasson. Et le pire c’est que c’est vrai.

#5 : Kawhi Leonard joue à la toupie humaine avec Khris Middleton avant de claquer un gros dunk sur la nuque de Donte DiVicenzo.

#4 : Harrison Barnes a 28 ans mais il joue comme un vétéran de 39. Il enrhume LaMelo Ball avant d’aller postériser la moitié de la défense adverse. À deux mains c’est plus sûr.

#3 : Encore un game winner et cette fois, il est pour Jayson Tatum. Prise sandwich de la défense des Wizards mais cela ne l’empêche de scorer tout en prenant le café avec l’autre main.

#2 : Ivica Zubac s’est cru Superman alors Giannis Antetokounmpo lui a sorti la kryptonite. DPOY un jour, DPOY toujours.

#1 : Giannis encore. Cette fois, il monte parmi les nuages avant d’aller ravager l’arceau des Clippers avec un tomar tout en puissance.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.