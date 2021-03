Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : dimanche soir c’est All-Star Game, au cas où vous auriez oublié

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

La NBA innove cette saison avec un All-Star Game programmé au mois de mars. Contexte sanitaire oblige, Tonton Adam a dû bricoler pour que la saison se passe à peu près normalement. Il nous reste donc encore quatre nuits pour kiffer du vrai basket avant que le match des étoiles prévu dimanche ne marque officiellement la fin de cette première moitié de saison. Team LeBron contre Team… Durant même si on a appris cette semaine que la star des Nets ne serait pas présent pour tenir sa place de capitaine. Parmi les autres petites nouveautés de l’année, prévoyez large dimanche soir puisque tous les concours ont été réunis le même jour que le match. On commencera donc avec le Skills Challenge et le Three Point Contest avant l’entre-deux du All-Star Game et on aura droit à un apothéose avec le concours de dunks prévu à la mi-temps. Vous l’aurez remarqué, il n’y aura ni Rising Stars Challenge, ni Celebrity Game, pour notre plus grande tristesse… ou pas.

Dans la nuit du lundi 1er mars

Chicago Bulls – Denver Nuggets à 2h (beIN 4)

New Orleans Pelicans – Utah Jazz à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 2 mars

Boston Celtics – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 1)

Miami Heat – Atlanta Hawks à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 3 mars

Philadelphie Sixers – Utah Jazz à 1h (beIN 4)

Houston Rockets – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 4 mars

Indiana Pacers – Denver Nuggets à 2h (beIN 4)

Phoenix Suns – Golden State Warriors à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 7 mars

Skills Challenge et Three Point Contest à 0h30 (beIN 1)

Team LeBron – Team Durant à 2h (beIN 1)

Slam Dunk Contest à la mi-temps du All-Star Game, vers 3h (beIN 1)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…