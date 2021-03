Victor Oladipo refuse une extension de contrat avec les Rockets : tiens, on en connaît un qui va alimenter les rumeurs à la trade deadline

Arrivé à Houston dans le cadre de l’énorme transfert de James Harden, Victor Oladipo pourrait bien refaire ses valises dans pas très longtemps. Refusant de prolonger avec les Rockets, l’ancien Pacer sera agent libre à la fin de la saison, et les rumeurs de trade devraient donc enfler au cours du mois de mars.

On vous prévient, y’a moyen que le nom de Victor Oladipo revienne souvent dans les discussions d’ici à la trade deadline, prévue le 25 mars prochain. Car comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Vic vient de dire non à une extension de contrat de deux ans et 45,2 millions de dollars avec Houston. Ce qu’il recherche, c’est un deal plus conséquent, avec plus d’années et donc plus de dollars sur le contrat. Pour cela, Oladipo a opté pour l’option Free Agency à la fin de la saison, le seul moment où il peut obtenir ce qu’il veut, Woj nous rappelant que les Rockets ne peuvent pas lui offrir plus que ces 45 millions sur deux ans en cours de saison. La Free Agency 2021, ça fait un moment qu’elle est entourée en rouge sur le calendrier d’Oladipo. L’arrière de 28 piges avait également refusé de prolonger à Indiana, lui qui n’était pas satisfait par les offres des Pacers. Ces derniers ont ainsi estimé que la meilleure chose à faire, c’était de s’incruster dans le trade d’Harden pour le transférer à Houston et récupérer le prometteur Caris LeVert en provenance de Brooklyn. Aujourd’hui, les Rockets sont dans une situation relativement similaire dans le sens où ils doivent se poser la question suivante : on fait quoi avec Victor Oladipo sachant qu’il peut potentiellement partir sans la moindre contrepartie ?

Quand les Rockets ont recruté Oladipo en janvier dernier, ils connaissaient évidemment sa situation contractuelle. Et c’est sans doute aussi pour cela qu’ils ont misé sur lui car cette dernière donne aujourd’hui une certaine flexibilité à une franchise en pleine mutation après le départ de James Harden. À l’heure actuelle, difficile de dire ce que les Fusées ont en tête concernant Vic. Sur le terrain, l’arrière connaît des hauts et des bas, avec des stats de 18,9 points, 4,9 rebonds, 4,8 passes décisives et 1,2 interception en 31,4 minutes de jeu, à seulement 39,1% au tir dont un assez moche 29,5% à 3-points. Il a raté neuf matchs sur 22 depuis son arrivée dans le Texas mi-janvier, et ne peut aujourd’hui rien faire pour mettre un terme à la série de onze défaites consécutives de Houston. Autant dire que les promesses affichées juste après le trade XXL du Barbu semblent aujourd’hui bien loin, la blessure de l’intérieur Christian Wood plombant clairement le groupe du jeune coach Stephen Silas. Dans un tel contexte, on peut vraiment se demander si l’avenir d’Oladipo s’inscrit à H-Town, qui pourrait décider de s’en séparer en essayant d’obtenir une contrepartie ou tout simplement en le laissant filer pour libérer 21 millions de dollars de masse salariale. D’après le Woj, le Heat et les Knicks seraient sur le dossier de l’arrière, ce qui pourrait alimenter les rumeurs à l’approche de la trade deadline même s’il n’y a pas encore de négociation pour l’instant. Cependant, comme Victor sera libre à la fin de la saison, les franchises préféreront peut-être attendre avant de tenter de l’obtenir, surtout que Miami et New York auront de la marge salariale pour essayer de le signer à la Free Agency. En tout cas, il sera intéressant de voir ce que Houston va faire avec son joueur. Car les Rockets pourraient très bien aussi tenter de le garder en refusant les offres potentielles à la deadline et en offrant un contrat qui plaît à Oladipo dans quelques mois, surtout s’il montre de bonnes choses dans les semaines à venir.

Le cas Victor Oladipo peut prendre plusieurs directions. Si on devait parier, on miserait quand même sur un départ, que ce soit à la trade deadline ou la Free Agency. Peut-être qu’il finira la saison à Houston, peut-être pas, mais y’a des vraies chances qu’il porte un autre maillot que celui des Rockets la saison prochaine.

