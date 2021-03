Et si Tim Duncan s’était présenté à la Draft 1996 ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Dans l’histoire de la NBA, la Draft 1996 fait partie des meilleures classes all-time, une classe qui a produit des légendes du jeu comme Allen Iverson, Kobe Bryant, Steve Nash ou encore Ray Allen, sans oublier plusieurs All-Stars tels que Jermaine O’Neal, Stephon Marbury et quelques autres. Mais cette cuvée aurait pu être encore plus impressionnante si un certain Tim Duncan avait décidé de franchir le pas cette année-là, après sa troisième saison universitaire du côté de Wake Forest. Drafté en 1997 par les Spurs avec le premier choix, Timmy aurait pu débarquer dans la Grande Ligue dès 1996 et forcément, cela aurait changé beaucoup de choses car on parle tout simplement de celui qui est souvent considéré comme le meilleur ailier-fort de tous les temps. Aujourd’hui, on a donc décidé de se poser sur ce sujet très très lourd, entre questionnements et imagination.

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.