Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec MVP. Suite à la trêve du All-Star Weekend, et trois semaines après notre dernier point sur la course au Michael Jordan Trophy, c’est l’heure de vous proposer une nouvelle update. Qui est en pole position ? Qui marque le pas ? Qui peut faire un gros run dans la dernière ligne droite ? Par ici notre dernier classement sur la Course au MVP 2023-24.

Stats : 27,7 points / 3,7 rebonds / 6,7 assists / 47,8% au tir

Bilan : 35 victoires – 24 défaites

Jalen Brunson continue d’affoler les compteurs mais ça se complique pour lui et les Knicks avec les absences d’OG Anuboby, Julius Randle ou encore Mitchell Robinson. Collectivement, New York reste sur sept défaites en dix matchs malgré les exploits de Brunson. Individuellement, Jalen est constamment visé par les défenses adverses et son efficacité offensive est logiquement en baisse (45% au tir, 35% à 3-points, plus de 4 turnovers de moyenne sur les six derniers matchs). Le meneur All-Star des Knicks a même dû faire l’impasse sur la rencontre d’hier face aux Pelicans à cause de douleurs au cou, lui qui prend pas mal de… coups justement. Bonne nouvelle pour Brunson : Anunoby devrait bientôt revenir, tandis que Randle – lui – espère revenir.

_______

Stats : 26,3 points / 5,4 rebonds / 5,2 assists / 1,2 steal / 46,8% au tir

Bilan : 41 victoires – 17 défaites

Les Wolves n’ont perdu qu’un match depuis notre dernier point MVP du 7 février, et Anthony Edwards n’est évidemment pas étranger à cela : 30,7 points, 6 rebonds, 5,6 passes et 1,9 interception de moyenne à 48% au tir sur la période, c’est du lourd. Certes le calendrier a globalement été facile pour les Loups, mais dans le lot il y a tout de même eu des victoires XXL à Milwaukee et face aux Clippers. Franchise player de la meilleure équipe de la Conférence Ouest cette saison, Ant-Man mérite sa 9e place au classement. Il peut même envisager de monter plus haut s’il poursuit sur sa lancée… à condition d’éviter les bobos. La nuit dernière face aux Spurs, Edwards s’est blessé à la cheville mais a heureusement pu finir le match.

Anthony Edwards drives to the bucket and slams it with authority 💪

Clippers-Timberwolves | Live on NBA TV

📲 https://t.co/BKfxpN6MHM pic.twitter.com/daKbtIa3MD

— NBA (@NBA) February 13, 2024

_______

Stats : 28,0 points / 6,7 rebonds / 5,6 assists / 1,3 contre / 53,0% au tir

Bilan : 34 victoires – 24 défaites

Retour de All-Star Break mitigé pour Kevin Durant. En délicatesse avec son tir (40,6%, 21,7% à 3-points, 76,2% aux lancers-francs), KD a un peu de mal à relancer la machine et les Suns – à nouveau privés de Bradley Beal – ont ainsi perdu deux de leurs trois derniers matchs. On n’a aucun doute sur la capacité du 9e meilleur scoreur all-time à rebondir, mais attention à ne pas trop traîner car Phoenix est dans une bataille sans merci pour décrocher une place dans le Top 6 de la Conférence Ouest. Les Suns auront besoin d’un KD élite à tous les niveaux afin d’éviter la case play-in tournament.

_______

Stats : 28,1 points / 5,4 rebonds / 6,2 assists / 1,9 steal / 47,2% au tir

Bilan : 38 victoires – 19 défaites

Malade en sortie de All-Star Break, Donovan Mitchell a beaucoup manqué aux Cavaliers lors des deux défaites à Orlando et Philadelphie. Mais son retour a permis à Cleveland de repartir de l’avant, preuve de l’importance de Spida dans le succès de son équipe. Grâce aux performances XXL de l’arrière et la magnifique série de victoires pré All-Star Weekend (18 succès en 20 matchs), les Cavs restent solidement installés à la deuxième place de la Conférence Est derrière Boston. Une place que Cleveland – au complet – devrait pouvoir conserver, assurant un spot dans le Top 10 du MVP pour Mitchell.

_______

Stats : 23,9 points / 6,2 rebonds / 3,7 assists / 1,7 steal / 52,8% au tir

Bilan : 37 victoires – 19 défaites

Alors qu’ils étaient sur un nuage, Kawhi Leonard et les Clippers marquent le pas depuis notre dernier point MVP début février. Ça traîne des pieds pour battre des équipes du bas de tableau comme Detroit et Memphis, et ça prend l’eau contre des poids lourds comme les Wolves, le Thunder, les Pelicans ou encore les Kings. Kawhi l’a dit lui-même : “On a un temps de retard en ce moment”. Résultat, les Clips sont tombés du podium à l’Ouest et Leonard – plutôt discret individuellement – perd une place dans notre MVP Ranking. Avec un Paul George touché au genou, The Klaw va devoir step-up pour remettre son équipe dans le sens de marche.

_______

Stats : 26,9 points / 8,5 rebonds / 4,8 assists / 1,1 steal / 47,5% au tir

Bilan : 46 victoires – 12 défaites

Retour dans le Top 5 pour Jayson Tatum, qui a brillé par son jeu all-around au sein de l’exceptionnel collectif des Celtics : plus de 27 points, 9 rebonds, 7 passes et 1 interception de moyenne sur les neuf derniers matchs, avec au bout… neuf victoires de Boston. Tatum a encore franchi un cap dans le playmaking et dans sa capacité à bien lire les défenses. Il laisse le jeu venir à lui, il prend les bonnes décisions, ce qui rend les Celtics encore plus injouables. Meilleur joueur de la meilleure équipe NBA, Jayson Tatum a un argument de poids dans la Course au MVP et se dit prêt à devenir le nouveau visage de la NBA. Problème : la concurrence ne ralentit pas, bien au contraire.

Jayson Tatum goes OFF in the @celtics W.

41 PTS

14 REB

He's now 2nd in franchise history with 21 games of 35+ PTS and 10+ REB! pic.twitter.com/ECFr1iHTTO

— NBA (@NBA) February 14, 2024

_______

Stats : 30,8 points / 11,3 rebonds / 6,4 assists / 1,1 contre / 1,3 steal / 61,6% au tir

Bilan : 38 victoires – 21 défaites

Les mauvais résultats des Bucks avant le All-Star Break (cinq défaites en sept matchs) ne jouent pas en faveur de Giannis Antetokounmpo malgré les grosses performances du garçon. C’est la principale raison qui explique pourquoi le Freak sort de notre Top 3. Néanmoins, il pourrait rapidement reprendre place sur le podium si Milwaukee confirme son regain de forme. Depuis le All-Star Weekend, les Bucks ont battu Minnesota, Philadelphie et Charlotte grâce notamment à une défense retrouvée sous Doc Rivers et un Giannis en mode MVP. C’est ce qui s’appelle entamer la dernière ligne droite sur les bons rails. Mais il faut désormais enchaîner.

_______

Stats : 34,3 points / 8,8 rebonds / 9,5 assists / 1,5 steal / 49,2% au tir

Bilan : 33 victoires – 25 défaites

Et si Luka Doncic coiffait tout le monde au poteau dans cette Course au MVP 2023-24 ? S’il a toujours eu les stats et le niveau individuel pour remporter le trophée, le génie slovène manquait de victoires. Sauf que les Mavericks gagnent en ce moment : sept victoires sur les neuf derniers matchs (dont sept de suite), avec notamment des succès contre Philadelphie, New York, Oklahoma City et Phoenix. Les performances exceptionnelles de Doncic (33,7 points, 9,5 rebonds, 9,7 passes à 52% au tir en février) sont la première raison de la belle forme de Dallas mais en plus, il est accompagné par un grand Kyrie Irving, l’infirmerie s’est vidée, et l’équipe s’est renforcée à la trade deadline. Clairement, Luka a un coup à jouer sur les 25 derniers matchs.

Luka and Kyrie put on a SHOW as the Mavs win their 7th in a row 🤩📈

Luka: 41 PTS, 6 3PM, 9 REB, 11 AST, 4 STL

Kyrie: 29 PTS, 5 3PM, 5 REB pic.twitter.com/NrhY04j4Mb

— NBA (@NBA) February 23, 2024

_______

Stats : 31,2 points / 5,5 rebonds / 6,6 assists / 2,1 steals / 54,8% au tir

Bilan : 41 victoires – 17 défaites

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Shai Gilgeous-Alexander : six matchs de suite à minimum 30 points pour SGA (depuis le 11 février), une efficacité de dingue (55,4% au tir sur la période), et six victoires consécutives pour un Thunder qui possède le meilleur bilan de l’Ouest à égalité avec les Wolves. De quoi solidifier un peu plus sa candidature pour le titre de MVP. Shai a particulièrement brillé dans la victoire éclatante d’OKC contre les Clippers, ainsi que face aux Kings. Comme le dit le dicton : les grands joueurs répondent présent dans les grands matchs. Si un géant serbe n’était pas de ce monde, SGA serait numéro 1 du classement.

_______

Stats : 26,1 points / 12,3 rebonds / 9,3 assists / 1,2 steal / 58,3% au tir

Bilan : 39 victoires – 19 défaites

Un troisième titre de MVP pour Nikola Jokic est-il inévitable ? S’il continue sur sa dynamique actuelle, la réponse est oui. Car ce qu’il réalise depuis le All-Star Break est tout simplement monumental : 21 points – 19 points – 15 rebonds à 100% au tir contre les Wizards, 29-15-14 face aux Blazers, 32-16-16 (et 4 steals) contre les Warriors, tout ça pour trois victoires des Nuggets qui se chauffent en vue des Playoffs. “C’est l’enfer de jouer contre lui, il n’y a rien à faire” a parfaitement résumé Draymond Green. Malgré les saisons exceptionnelles de SGA, Luka ou encore Giannis, impossible d’ignorer la greatness du Joker, qui est notamment devenu le troisième joueur dans l’ère moderne à réaliser un triple-double contre… l’ensemble des 29 équipes NBA. Juste. Trop. Fort.

A JOKER MASTERCLASS 🃏

32 PTS | 16 REB | 16 AST | 4 STL pic.twitter.com/ZcLaesDK4P

— NBA (@NBA) February 26, 2024

_______

Mentions honorables : Tyrese Haliburton (Pacers), Devin Booker (Suns), Domantas Sabonis et De’Aaron Fox (Kings), Anthony Davis et LeBron James (Lakers), Stephen Curry (Warriors)