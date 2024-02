Nouvelle nuit en NBA avec 6 matchs au programme mais le plus important, c’est la qualité et pas la quantité. On va être servis en qualidad avec des matchs intéressants pour commencer la nuit et surtout un Los Angeles-ico très salé pour bien la finir. Envoyez le programme de la nuit !

Le programme de la nuit :

1h30 : Pacers – Pelicans

1h30 : Raptors – Mavericks

2h : Wolves – Grizzlies

2h : Bulls – Cavaliers

3h : Nuggets – Kings

4h : Clippers – Lakers

Le match à ne pas rater : Clippers – Lakers à 4h

Le Los Angeles-ico, c’est toujours un match spécial. Mais cette nuit, ce sera un derby encore un peu plus spécial que les autres. Car c’est la dernière fois que les deux franchises de la Cité des Anges se rencontrent – en saison régulière – en tant que colocataires de la Crypto Arena, anciennement Staples Center. Les Clippers joueront en effet dans leur nouvelle salle (l’Intuit Dome) la saison prochaine avec un nouveau logo et des nouveaux maillots. Quoi de plus beau pour fêter cette émancipation que de tarter le voisin qui prend habituellement toute la lumière. Au-delà de ça, les Clippers doivent s’accrocher au wagon de 3 en haut de la Conférence Ouest et ça passera par une victoire sans Paul George (blesser).

Les Lakers, eux, auront à cœur d’organiser un pot de départ bien salé à la petite sœur de Los Angeles. LeBron James et Anthony Davis sont questionable comme à tous les matchs. Nul doute que l’idée de se frotter à Kawhi Leonard et James Harden les poussera à se mettre en habit pour un choc bien sympa. Allez, rendez-vous à 4h pour ce derby entre Angelinos !

Mais aussi…

Les Pacers reçoivent des Pelicans en bonne forme.

Une nouvelle masterclass à venir pour Luka Doncic face aux Raptors ?

Wolves et Grizzlies s’affrontent à 2h mais le loup devrait tranquillement taper le grizzli.

Un Dwyane Wade-ico bien tiré par les cheveux entre Bulls et Cavs.

Gros match dans la Conférence Ouest avec les Nuggets qui reçoivent les Kings à 3h.

Les Français de la nuit

Rudy Gobert reçoit le Défenseur de l’année en titre pour lui montrer ce qu’est un probable quadruple DPOY.

Et en G League