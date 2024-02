La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Scottie Pippen assure que Michael Jordan reste le GOAT. C’est bon, le monde tourne rond à nouveau.

Scottie Pippen says Michael Jordan is the greatest ever

"You look at the MVPs he was able to achieve but I think it was all brought from us being successful as a team obviously someone's gonna bring those accolades home but he was the greatest player in basketball."

(Via… pic.twitter.com/ay4BWfc0VA

— NBA Beyond Court (@NBABeyondCourt) February 27, 2024

Qui succédera à Mitch Kupchak en tant que manager des Hornets ? D’après Marc Stein, ça pourrait se jouer entre Jeff Peterson (Nets), Trajan Langdon (Pelicans) et Matt Lloyd (Wolves).

Est-ce qu’on reverra un jour Lonzo Ball sur les parquets NBA après ses innombrables problèmes au genou ? On l’espère, mais en tout cas le meneur n’est toujours pas en mesure de sprinter selon son coach Billy Donovan. Autant dire qu’il reste du chemin à parcourir… (Source : Chicago Sun-Times)

Blessé à la main contre le Heat hier, Deandre Ayton devrait passer des examens supplémentaires. Les premiers tests n’ont rien révélé de cassé. (Source : ESPN)

Pendant ce temps-là, Jimmy Butler :

Jimmy Butler is in Fall Out Boy's new music video 💀

(via @falloutboy)pic.twitter.com/tcZMd5sChM

— Dime (@DimeUPROXX) February 28, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.