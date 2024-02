Arrivé aux Pistons à la deadine en provenance des Wizards, Mike Muscala n’aura pas été présent très longtemps dans le Michigan. L’intérieur de 32 ans devrait donc rejoindre le marché des buy-out, à la recherche d’une bien meilleur équipe, pas dur ça.

Treize petits matchs aux Pistons et puis s’en va. Mike Muscala devrait être coupé par sa nouvelle équipe selon Adrian Wojnarowski. Forcément, la timeline entre MM et Detroit n’est clairement pas alignée. Pout la franchise de Motown il est toujours préférable de faire jouer Isaiah Stewart ou Jalen Duren pour les développer et ça expliquerait ce buy-out.

ESPN Sources: Detroit Pistons C Mike Muscala is finalizing a contract buyout, clearing the way for him to be eligible for the playoffs with his next team. Muscala has interest of a few contenders. pic.twitter.com/yeU1qldcXj

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2024

Le pivot connu pour sa capacité de shoot bouge beaucoup ces dernières années. Thunder, Celtics, Wizards, Pistons et enfin… Enfin qui ? Mike Muscala aura l’occasion de choisir la prochaine franchise où il posera ses bagages et enverra des banderilles à longue distance. Quelques contenders seraient intéressés par son profil de Stretch Five qui peut potentiellement servir pour combler une rotation. 37% à 3-points en carrière, on est sur un excellent sniper au vu de sa taille et ça peut aider des formations qui recherchent du spacing.

Le Thunder ? Ce serait clairement la belle histoire, lui qui y a déjà passé trois saisons NBA avant d’être tradé dans le Massachussetts. Très apprécié, il y jouait parfaitement son rôle et pourrait reprendre là où il en était. Avec les victoires en prime pour son ancienne franchise. Attention, rien n’est fait et on ne sait même pas si le Thunder est intéressé mais ce serait une piste. A voir quelles équipes s’activent pour le récupérer en vue des Playoffs, en attendant de voir où le grand Mike va venir apporter toute son expérience… et sa science de la coiffure old-school bien sûr.

Source texte : Adrian Wojnarowski