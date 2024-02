Tier-list 2023-24 : on fait le classement des 30 équipes NBA ! Apéro TrashTalk

Oh, attention l’Apéro TrashTalk qui va faire parler. C’est l’heure de la grosse tierlist ! 30 équipes à classer selon leurs objectifs, leurs niveaux de jeu respectifs. Qui est contender, qui ne l’est pas ? Qui va baisser la cadence d’ici le printemps pour apprendre à parler le Français d’ici juin ? Faut qu’on en parle !

La chaîne préférée des fans de basket, de l’Est à l’Ouest en passant par la Touraine

Le mois de mars est là ou presque. Il ne reste plus que quelques semaine de saison régulière avant que les Playoffs ou les vacances ne démarrent. C’est le bon moment pour se poser et classer les 30 équipes NBA dans un tier-list. Qui joue le titre, sûr ? Qui aimerait jouer le titre ? Qui joue sans savoir pour quoi ? Qui joue le top 5 de la Draft ? Allez, c’est parti, on en parle dans un apéro bien copieux !