Aleksej Pokusevski devrait s’engager avec les Hornets

Coupé la semaine passée par le Thunder, Aleksej Pokusevski s’est déjà trouvé un point de chute pour rebondir en NBA. Selon les infos d’ESPN, l’ailier-fort va signer chez les Charlotte Hornets.

Si OKC a refermé le dossier Aleksej Pokusevski, le Serbe n’en a visiblement pas fini avec la NBA. D’après les infos de ce bon Adrian Wojnarowski, le joueur serait attendu en Caroline du Nord pour rejoindre les Hornets. Les détails du contrat ne sont pas connus.

The Charlotte Hornets are expected to sign F Aleksej Pokusevski, sources tell ESPN. The Oklahoma City Thunder waived him this week. Pokusevski was the 17th overall pick in the 2020 NBA Draft.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 27, 2024

Gêné par des blessures à répétition depuis ses débuts en NBA, Poku reste un prospect intrigant et qui n’a que 22 ans. En 150 matchs NBA, il affiche des moyennes de 7,5 points, 4,7 rebonds et 2 passes en un peu plus de 20 minutes. Profil à la licorne, capable de tout faire sur le terrain malgré un shoot à bosser, Aleksej Pokusevski était annoncé comme un potentiel crack à ses débuts dans la Ligue mais entre blessures et irrégularité, il a fini par perdre sa place au sein de la rotation du Thunder. Chez les Hornets, il retrouvera quelques têtes connues puisque Davis Bertans, Tre Mann ou encore Vasilije Micić ont récemment rejoint les Hornets en provenance d’OKC. Au sein d’un nouveau projet porté sur les jeunes, Poku pourrait donc aller gratter des minutes et poursuivre son développement sans pression. Un pari à moindre coût et peu risqué de la part des Hornets. Reste à savoir s’il sera payant.

Source texte : ESPN