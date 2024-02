Toumani Camara continue de se montrer sous son meilleur jour du côté des Portland Trail Blazers. Le Belge a sans doute réalisé le meilleur match NBA de sa jeune carrière face au Miami Heat ce mardi. 17 points, 10 rebonds et une belle défense sur Bam Adebayo.

La Belgique brille en NBA grâce à Toumani Camara. Arrivé chez les Portland Trail Blazers en même temps que Scoot Henderson, Kris Murray et Rayan Rupert, c’est sans doute lui la plus belle surprise parmi les jeunes de l’équipe de Chauncey Billups. Installé dans le cinq majeur depuis le dixième match de la saison, il ne cesse de monter en puissance comme l’a démontré sa performance face au Miami Heat cette nuit malgré la défaite de son équipe 106 à 96.

Lancé aux côtés de Deandre Ayton, Toumani Camara s’est vu déplacé sur le poste 5 après la blessure du pivot titulaire à la fin de la première mi-temps. Défendre sur Bam Adebayo n’est pas chose aisée même pour un joueur expérimenté dans la Grande Ligue, alors s’en sortir aussi bien lorsqu’on est un rookie de 2m03, c’est admirable. Le All-Star du Heat a terminé sa soirée à 13 points et 9 rebonds et pas mal de mauvais souvenirs du plat pays.

Car Toumani Camara a également brillé de l’autre côté du parquet. Propre dans ses choix et adroit de loin, le Belge a rendu une feuille statistique de grande qualité : 17 points, 10 rebonds et 3 passes décisives à 6/12 au tir, 2/2 de loin et 3/3 aux lancers. Surtout, alors que son équipe s’est inclinée de 10 points, l’intérieur a terminé la rencontre avec un +/- de +13. Son exclusion dans les dernières secondes de la partie pour un écran mobile bien appuyé sur Terry Rozier III ne ternit en rien cette belle performance.

Toumani Camara twirls his way to the hole 💪pic.twitter.com/87ansILjHZ

— Blazers Nation (@BlazersNationCP) February 28, 2024

Si Toumani Camara n’a pas battu son career-high de 18 points réalisé en décembre dernier face au Jazz, cette rencontre du Belge semble bien plus aboutie grâce notamment à son activité au rebond et en défense. C’est probablement son match référence dans la Grande Ligue.

Depuis le début de la saison, le 52e choix de la dernière Draft tourne à plus de 7 points et 4,5 rebonds de moyenne par match. Des chiffres prédestinés à augmenter s’il continue à progresser de la sorte. Le deuxième joueur Belge de l’histoire de la NBA (après D.J. Mbenga) s’impose un petit peu plus chaque match dans la rotation de Chauncey Billups et dans les cœurs de la fanbase de la franchise de l’Oregon.