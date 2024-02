Alors que le Thunder réalise une ascension fulgurante dans la Conférence Ouest cette saison, certains jeunes du projet sont progressivement laissés sur le bas-côté. Après Tre Mann récemment transféré à Charlotte, c’est Aleksej Pokusevski qui prend la porte.

23 février 2024, date de fin officielle de “l’ère Poku”.

D’après Shams Charania de The Athletic, Pokusevski a été coupé ce vendredi par la franchise du Thunder, moins de quatre ans après avoir été sélectionné par Oklahoma City avec le 17e choix de la Draft NBA 2020.

The Oklahoma City Thunder are waiving Aleksej Pokusevski, sources tell @TheAthletic @Stadium. Pokusevski was the Thunder's No. 17 pick in the 2020 NBA Draft and played 150 games across almost four years. pic.twitter.com/1m8d86W10C

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2024

Prospect intrigant au moment de sa draft, le Serbe de 2m13 (pour “seulement” 95 kilos) ne jouait presque plus cette saison à OKC. La faute à plusieurs pépins physiques, mais la faute aussi à une équipe du Thunder beaucoup plus compétitive où les places sont chères désormais. Durant ses trois premières saisons dans l’Oklahoma, Poku tournait à 8 points, 5 rebonds et 2 passes en plus de 21 minutes par match, avec 65 titularisations en 140 apparitions. Cette année ? Seulement 10 matchs joués pour 6 minutes de moyenne. Vous l’avez compris, Alek ne rentrait plus dans les plans du projet de Sam Presti.

À seulement 22 ans, Aleksej Pokusevski a peut-être encore un avenir en NBA. Certaines franchises pourraient en effet tenter le pari de le signer dans le but de le développer. Mais celui qui est passé par l’Olympiakos avant de débarquer en NBA pourrait également retourner en Europe pour s’assurer d’avoir du temps de jeu.

En tout cas, une place vient de se libérer dans le roster du Thunder, et cela pourrait permettre au Français Olivier Sarr – sous un contrat two-way – de décrocher un vrai deal avec OKC.

__________

Source texte : The Athletic

Aleksej Pokusevski Birthday Stat #10

Poku had 17 PTS 10 REB 12 AST to become the 12th youngest in history and youngest 7' to get a triple-double.

Highlight: My favorite. Poku drives the lane for the slam dunk, and Shai has an amazing reaction. #ThunderUp pic.twitter.com/PPww80m7Yn

— Aleksej Pokuševski Stat Tracker (@PokuStatTracker) December 27, 2022