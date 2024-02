C’est sans doute LE moment à retenir de la nuit : la folie furieuse de Max Strus à 3-points pour permettre aux Cavaliers de l’emporter face aux Mavericks. Des tirs façon sniper qui auraient foutu les jetons à WarTeK il y a 10 piges, et un Ave Maria qui rentre au buzzer. Ça valait bien quelques highlights, et qu’on en parle.

Le schéma est bien simple : Les Mavericks mènent de 10 points dans l’Ohio, 110-100. Les Cavaliers ne sont pas encore au tapis, mais l’heure tourne et ça ne saurait vraiment tarder. Il faut une prise de responsabilités d’un des gars, sinon c’est direction la défaite. Donovan Mitchell ? Nah, laissez-le tranquille. Notre grosse paire de baloches du soir, c’est Max Strus. Oui, celui même qui a expliqué avoir pris une pression à la NBA House de Paris, pendant un duel à 3-points avec notre Bastien national. Celui qui a expliqué s’être concentré un poil pour gagner.

HERE’S ALL FOUR THREE’S MADE BY MAD MAX. #LETEMKNOW https://t.co/WQp03MLObv pic.twitter.com/8VlNdb3Tf1

— Cleveland Cavaliers (@cavs) February 28, 2024

Celui qui a incendié les Mavericks en l’espace de trois minutes. Un premier 3-points, la salle exulte et commence à y croire. Perte de balle stupidité maximale de Dallas. Seconde ficelle, insérer le meme de Vince MacMahon qui s’emballe progressivement. Donovan Mitchell comprend que son pote a la main qui brûle, il lui laisse la balle… et nouvelle réussite. Un quatrième rentre sur la possession suivante, la salle est en FEU. Dodo reprend le contrôle du ballon et trouve le cercle ensuite, mais les Mavericks ne lâchent rien. Il faudra un tir du milieu de terrain complètement fou de Super Max pour plier le match. Une masterclass totale.

HALFCOURT. GAME WINNER. MAX STRUS. #LETEMKNOW pic.twitter.com/HtfZ9RRNGL

— Cleveland Cavaliers (@cavs) February 28, 2024

Source : @Cavs