Les meilleures actions d’Anthony Edwards depuis la reprise : Ant Man a fait du sale, et c’est loin d’être terminé

Alors que la NBA a repris depuis deux mois maintenant, la Ligue commence déjà à nous sortir des compils individuelles pour mettre en lumière le show de certains joueurs. L’artiste du jour ? Anthony Edwards.

Quand Anthony Edwards a débarqué en NBA, beaucoup de questions se posaient sur son état d’esprit et sa motivation. On disait qu’il aurait préféré faire du foot américain et certains craignaient même qu’il nous fasse un gros bide dès sa première année dans la Ligue. Résultat : rien de tout ça et on savoure semaine après semaine les mixtapes de celui qui s’est imposé comme une des meilleures pépites de la NBA, au même titre que son rival LaMelo Ball. Pas étonnant du coup de voir Adam Silver et ses sbires mettre en avant celui qui alimente nos Top 10 de manière quotidienne ou presque. Le dunk, forcément, est à l’honneur et le garçon figure déjà parmi les meilleurs spécialistes de toute la Ligue. Windmill, dunk à deux mains ou le fameux Tomahawk à pleine puissance, tout y passe et on ne se lasse jamais de voir la tête des copains sur le banc à chaque fois que la gonfle finit dans le cercle. Si l’arrière ferait un super participant au Dunk Contest, il serait injuste de l’assimiler à un simple dunkeur. Doté d’un bon handle, Edwards est capable d’aller casser des chevilles et ses qualités athlétiques l’aident à finir régulièrement avec le and one. On a également vu qu’il était un grand adepte du reverse lay-up. Tu pars depuis la droite (ou la gauche peu importe), le défenseur te barre la route alors tu contournes et petit moulinet pour finir de l’autre côté. S’il n’est pas encore un grand défenseur, Ant Man a aussi su sortir quelques actions de grande classe dans sa partie du terrain et quelques contres bien sales. Comme quoi, le show n’est pas qu’une histoire d’attaque.

Cela fait deux mois que la NBA a repris et la Ligue nous offre aujourd’hui une compilation des meilleures actions d’Anthony Edwards. Vous connaissez la musique : on s’installe peinard, on prend de quoi grignoter et on savoure car y’a du très lourd en réserve.