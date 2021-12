Steve Kerr voit beaucoup de similitudes entre Michael Jordan et Stephen Curry : c’est vrai, les deux sont pas mauvais au golf

Jouer avec le meilleur joueur de l’histoire, et entraîner le plus grand sniper all-time, voilà une partie du parcours professionnel de Steve Kerr en NBA. L’ancien joueur des Bulls et aujourd’hui coach des Warriors est donc bien placé pour parler de ces deux monstres du basket. Sans surprise, il voit pas mal de similitudes.

La greatness peut certes s’exprimer de différentes manières, mais il y a beaucoup d’éléments qui forment finalement un dénominateur commun : l’esprit de compétition, l’éthique de travail, le talent, la confiance en soi, les records, et surtout la capacité à inspirer une génération. Si on n’est pas là pour comparer les carrières de Michael Jordan et Stephen Curry, si Steph n’est évidemment pas du tout le même joueur que MJ en son temps, le coach Steve Kerr n’a lui aucun mal à rapprocher les deux. Pour rappel, l’actuel coach des Warriors côtoie le plus grand shooteur de l’histoire depuis maintenant huit saisons, et a pu évoluer aux côtés du GOAT pendant trois ans et demi. Il a remporté trois bagues avec le premier en étant sur le banc, et trois bagues avec le second en étant sur le terrain. Autant dire qu’il est plutôt en position favorable pour voir ce qui rapproche Jojo et Steph. Voilà ce qu’il a déclaré sur NBC Sports Bay Area.

« Je pense que Steph, de beaucoup de manières différentes, est comme Michael Jordan. Il y a tellement de grands moments qu’ils se mélangent tous ensemble. Ils ne sortent même plus du lot car c’est ce que vous attendez. Et c’est peut-être ça, le vrai signe de la grandeur. Chaque soir, les fans vont voir quelque chose de spécial. Et quand vous faites quelque chose de spécial encore et encore, c’est plus difficile de voir une performance sortir du lot. C’est devenu une habitude pour lui [Curry, ndlr.]. »

Justement, Stephen Curry est une nouvelle fois sur le point de faire quelque chose de spécial. Mais cette fois-ci, ce moment pourrait clairement rester dans les mémoires pour longtemps. Ce moment dont on parle, c’est évidemment le nouveau record all-time à 3-points que Steph est sur le point de battre. 16. Il manque 16 tirs primés à Curry pour dépasser les 2 973 shoots du parking de Ray Allen et ainsi devenir le sniper le plus prolifique de l’histoire de la NBA. Ce n’est plus qu’une question de jours à présent et le Splash Bro n’exclut pas la possibilité d’en envoyer… 16 face aux Blazers la nuit prochaine. Cela paraît quand même très tendu quand on sait que le record NBA sur un match est de 14 – coucou Klay Thompson – mais « des choses plus folles sont arrivées » pour reprendre les mots de Curry. S’il venait à battre le record de Ray Ray ET celui du nombre de 3-points marqués sur une seule et même rencontre, ça serait non seulement l’un des plus grands moments de la carrière de Curry, mais l’un des plus grands moments de l’histoire de la NBA tout court. Alors rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi, à 4h du mat.

Rendre l’exceptionnel ordinaire, voilà ce qui rapproche le plus Michael Jordan et Stephen Curry aux yeux de Steve Kerr. Ce dernier a vu le phénomène Jojo envoyer la NBA dans une nouvelle dimension sur le plan mondial, et voit aujourd’hui Steph repousser les limites du possible après avoir tout simplement révolutionné le jeu. La greatness quoi .

