C.J. McCollum absent jusqu’à nouvel ordre à cause d’un pneumothorax : il ne fait pas bon être un fan des Blazers en ce moment

C.J. McCollum a connu des jours meilleurs, c’est une certitude. Statistiques en baisse, environnement bien maussade et rumeurs de trade, l’arrière des Blazers est dans l’œil du cyclone. On pouvait espérer le voir répondre sur le terrain mais c’était sans compter sur la dernière tuile qui vient de tomber sur Cijay : un pneumothorax qui va l’éloigner des parquets un bon bout de temps.

Le principe quand tout va mal, c’est que rien ne va et C.J. McCollum ne vous dira pas le contraire. Le lieutenant de Damian Lillard traverse une période difficile dans sa carrière NBA. Fidèle employé de l’horlogerie de l’Oregon, C.J. a été drafté par les Blazers en 2013 et il y a disputé 552 matchs. On parle donc d’un pilier de la franchise et à l’image de cette dernière, le pilier semble peu à peu s’effriter. Alors qu’il tournait à plus de 23 points de moyenne l’an passé, le pote de Dame est limité à 20,6 cette saison avec une efficacité au shoot en baisse (42,3%, presque 46 en 2020-21). Malgré tout, Cijay fait partie des murs et sa nouvelle blessure est une tuile en plus pour des Blazers déjà orphelins de Damian Lillard. Surtout que contrairement à son pote absent pour une dizaine de jours, McCollum risque de rester un moment sur la touche à cause d’un pneumothorax au poumon droit. Pour ceux qui n’auraient pas fait médecine, c’est la présence d’air dans le thorax. Une blessure qui peut vite devenir handicapante si elle n’est pas rapidement prise en charge, et le natif de l’Ohio va ainsi être absent jusqu’à nouvel ordre comme l’indique ESPN.

Portland Trail Blazers guard CJ McCollum has a pneumothorax (collapsed right lung), the team announced today. He did not travel with the team for Wednesday's game at Golden State. pic.twitter.com/T6QI0JukQe — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 8, 2021

C’est un coup dur pour le joueur qui a contracté cette blessure dans le dernier quart-temps du match face à Boston le 4 décembre, et on se demande bien s’il reviendra avec le maillot des Blazers ou celui d’une autre équipe. Ces dernières heures, les rumeurs autour de lui se sont intensifiées après les envies supposées de Damian Lillard de faire équipe avec Ben Simmons pour monter la nouvelle maçonnerie de l’Oregon. Et forcément, quand on imagine une arrivée de l’Australien à Portland, on voit directement C.J. McCollum prendre l’avion dans le sens inverse. Mais le principal intéressé ne se voit pas plier bagages pour quitter Portland et il imagine mal Damian Lillard faire la commère dans son dos, comme le rapporte The Athletic.

« Moi et Dame, nous avons une bonne relation. S’il voulait que je parte, je pense qu’il me le dirait. Il ne parle pas de moi derrière des portes closes parce que ce n’est pas son genre. Il n’est pas construit comme ça. il est solide, et je sais qu’il n’a qu’une parole. »

McCollum ne croit pas aux derniers bruits de couloir et pourtant, on dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu. À Portland le feu est partout en ce moment et les prochaines semaines risquent d’être cruciales pour l’avenir de la franchise. Partira ? Partira pas ? Seule Madame Irma connaît le dénouement de cette bromance entre les deux joueurs les plus fidèles de l’Oregon. À noter que selon les dernières rumeurs, les Sixers ne seraient vraiment pas chauds pour récupérer Cijay notamment à cause de sa défense. Tout le monde est dans le flou, la suite au prochain épisode.

C.J. McCollum a le poumon sur le bas-côté et on espère pour lui qu’il va vite retrouver toutes ses capacités. En attendant, c’est de l’infirmerie qu’il va observer les dernières rumeurs sur son avenir et celui de sa franchise. Et dans le lit juste à côté, on retrouve un Damian Lillard avare et un peu colérique. « Dame on est toujours des potes hein ? »

Source Texte : ESPN, The Athletic, The Philly Voice