Dante Exum prend la direction de Barcelone : un petit passage par l’Espagne pour vite retrouver la NBA ?

Sans équipe NBA depuis quasiment deux mois, Dante Exum a dû faire un choix pour relancer sa carrière. Et ce choix, c’est Barcelone. L’Australien va faire un petit tour en Espagne, avec probablement en tête l’objectif de revenir rapidement dans la Grande Ligue.

Parce que oui, Exum ne s’est engagé que jusqu’au 28 février prochain si l’on en croit le compte Twitter du club espagnol. Moins de trois mois donc, juste le temps de se montrer dans une grande équipe d’Europe pour éventuellement taper dans l’œil d’une franchise NBA. Sélectionné en cinquième position de la Draft 2014 et aujourd’hui âgé de 26 ans, l’ami Dante a été coupé mi-octobre par une équipe de Houston qui visiblement ne comptait pas sur lui dans sa reconstruction. Pour rappel, Exum fut impliqué dans le giga deal de James Harden en janvier 2021, quittant ainsi Cleveland pour rejoindre les Rockets où il n’a pas joué la moindre minute en saison régulière. La raison ? Comme souvent avec Exum, il était à l’infirmerie, cette fois-ci à cause d’une blessure au mollet contractée en début d’année. On ne va pas refaire tout l’historique des pépins physiques de l’Australien car sinon on y passerait la journée, mais ce nouveau bobo fut un peu la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Dante Exum (même s’il a eu quelques opportunités en présaison avec Houston), obligé de traverser l’Atlantique pour retrouver un job malgré ses Jeux Olympiques encourageants avec les Boomers (9 points, 3,7 rebonds, 2,8 assists en 20 minutes de jeu, avec une médaille de bronze à la clé).

🏀@daanteee, a reinforcement for the perimeter ✅26-year-old Australian guard signs until February 28 👉https://t.co/DXtxaK3VOy pic.twitter.com/hcfGCoJ0yA — Barça Basket (@FCBbasket) December 7, 2021

Au Barça, Dante Exum va pouvoir jouer dans l’un des poids lourds du basket européen et surtout participer à l’EuroLeague, ce qui peut clairement représenter un tremplin pour ce joueur talentueux qui cherche à rebondir. Avec 11 victoires en 13 matchs, Barcelone est en plus en tête du classement de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Bref, Exum n’est pas allé chez des buses. On espère pour lui que ce choix sera payant dans son objectif de retrouver la Grande Ligue US. Car honnêtement, on aime bien le profil du bonhomme. Grand meneur qui a du basket dans les mains et qui sait défendre sur plusieurs postes, il est typiquement le genre de joueur pouvant servir dans la NBA actuelle. À condition évidemment de rester en bonne santé, ce qui a toujours été le premier problème d’Exum dans sa carrière.

Avec seulement 245 matchs joués en NBA depuis 2014, Dante Exum n’a jamais réussi à se faire une vraie place chez les grands pour pouvoir exprimer son potentiel. Après Utah et Cleveland, l’Australien va-t-il profiter de son passage à Barcelone pour retrouver un spot dans la plus grande ligue de basket du monde ? En tout cas, comme dirait Paga, on lui souhaite.

