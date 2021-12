T.J. McConnell absent plusieurs mois : si vous êtes fan de Brad Wanamaker, c’est le moment ou jamais de mater les Pacers

Visiblement prêts à appuyer sur le bouton reconstruction, les Pacers vont devoir se débrouiller sans l’un de leurs précieux role players. Après une intervention chirurgicale pour réparer un ligament déchiré dans son poignet droit, T.J. McConnell pourrait effectivement être out pour le reste de l’exercice 2021-22.

L’histoire d’amour toxique entre les Pacers et l’infirmerie continue. Depuis le début de la saison, les blessures et le COVID ont assez souvent perturbé les plans de Rick Carlisle : huit matchs d’absence pour Caris LeVert, cinq pour Malcolm Brogdon, T.J. Warren pas encore prêt pour revenir, Justin Holiday dans le protocole sanitaire, et désormais T.J. McConnell. Touché au poignet, ce dernier a été opéré pour une déchirure du ligament scapho-lunaire au poignet droit. Bien qu’il sorte du banc, le meneur des Pacers reste une pièce importante de la rotation d’Indiana avec ses 24 minutes par match. Dans cette même configuration et avec ses grosses débauches d’énergie, il est notamment parvenu à se hisser à la deuxième place du classement des intercepteurs l’an passé derrière Jimmy Butler (1,9 par match). T.J. McConnell demeurait donc une option précieuse dans l’Indiana pour capitaliser sur les tentatives de passes aventureuses des adversaires, un peu comme un missile à tête chercheuse.

Injury Update: T.J. McConnell underwent successful surgery to repair a torn ligament in his right wrist this morning. He will remain in a cast for 10-12 weeks before the medical team assesses his status and estimates a time for his return.https://t.co/2n4NidjWOs — Indiana Pacers (@Pacers) December 7, 2021

Pour l’instant, un calendrier de rééducation a été révélé, en adéquation avec la première estimation de Rick Carlisle mercredi dernier suite à la sortie de son meneur contre les Hawks après seulement trois minutes. Les Pacers ont déclaré dans un communiqué que T.J. McConnell resterait le poignet dans le plâtre pendant 10 à 12 semaines, avant de passer à l’étape suivante de la rééducation. Il se pourrait donc que T.J. soit tout simplement out pour le reste de la saison. L’ancien des Sixers affiche une moyenne de 8,4 points, 4,8 passes et 1 interception pour 50,3% aux tirs cette saison. Son absence devrait pousser les Pacers à regarder au fond de leur rotation et faire monter Brad Wanamaker dans la hiérarchie après ses 13 petites minutes contre Washington. Il semble en tout cas avoir très bien compris la philosophie du next man up : « J’ai travaillé avec les coachs pour rester en forme, l’opportunité est là maintenant, je dois juste essayer d’être décisif et de bien faire. »

L’équipe a déclaré qu’elle réévaluera le statut de T.J. et estimera un délai pour son retour après cette période de 10 à 12 semaines. Mais si son absence se prolonge et que les Pacers ont désespérément besoin d’un joueur aux postes arrières, un habitué de la maison du nom de Tyreke Evans pourrait très bientôt être disponible, ou peut-être que Darren Collison fera une exception temporaire après avoir été aperçu dans les travées du Staples Center.

