Pas de T.J. Warren avant 2022 et T.J. McConnell out plusieurs semaines : l’histoire d’amour continue entre les Pacers et les blessures

Les blessures et les Pacers, on le sait, c’est une grande histoire d’amour. Une histoire d’amour qui dure, où la fidélité est au cœur de la relation. Nouvelle preuve avec les dernières news provenant directement d’Indianapolis : on ne reverra pas T.J. Warren sur les parquets cette année, et probablement pas T.J. McConnell non plus.

Alors que Justin Holiday est actuellement dans le protocole COVID, deux T.J. vont également squatter l’infirmerie en cette fin d’année 2021. Concernant Warren évidemment, ça fait un moment qu’il est là, lui qui n’a pas joué le moindre match NBA depuis… le 29 décembre 2020. Oui, ça va bientôt faire un an que le meilleur pote de Jimmy Butler se retrouve sur la touche, la faute à une fracture au niveau du pied gauche qui a besoin de temps pour guérir. D’après le coach Rick Carlisle (via le Indianapolis-Star), Warren « ne jouera pas en décembre » et devra passer un nouveau scan à la fin du mois ou début janvier histoire de bien fêter la nouvelle année. Toujours selon Rick, si les résultats de ces examens vont dans le bon sens, T.J. pourrait commencer à monter en puissance à ce moment-là pour envisager un retour sur les terrains. Fans des Pacers, il va donc falloir patienter encore plusieurs semaines avant de revoir Warren avec un maillot d’Indiana sur le dos dans un match NBA. On imagine que l’attente doit être longue pour vous comme pour l’ailier des Pacers, tellement fort dans la bulle mais loin des parquets depuis. Un scénario difficile à avaler pour un joueur qui va être agent libre à l’été 2022.

L’autre T.J. actuellement blessé, c’est donc T.J. McConnell. Et chez lui, ce n’est pas le pied gauche mais le poignet droit (de sa main forte donc) qui fait mal. Le meneur fou des Pacers était sorti après seulement trois minutes de jeu contre les Hawks le 1er décembre avant de déclarer forfait pour la rencontre suivante face à Miami. De quoi souffre-t-il exactement ? Carlisle n’a pas donné de précision car l’ami McConnell est toujours en train d’être évalué. Par contre, le coach des Pacers a été clair : « T.J. a le poignet dans le plâtre. Son absence se compte en semaines, pas en jours ». Aie. On va évidemment surveiller les updates à venir mais ça semble assez sérieux du coup. Et même si T.J. n’est pas le genre de joueur à faire la une, c’est une mauvaise nouvelle pour les Pacers. En matière de production pure, McConnell apporte 8,4 points, 3,3 rebonds, 4,8 assists et 1,0 interception à plus de 50% au tir par soir, le tout en 24 minutes en sortie de banc. Mais ce qu’on kiffe surtout chez lui, c’est qu’il est toujours là pour tout donner et qu’il aime agacer ses adversaires. Bref, c’est le genre de role player qu’on adore avoir dans son équipe, et qu’on n’aime pas affronter.

Avec un bilan de 9 victoires pour 16 défaites, dont quatre de suite, les Pacers connaissent un début de saison médiocre et inégal. L’absence de T.J. McConnell ne devrait logiquement pas arranger les choses. On a presque envie de dire vivement 2022.

