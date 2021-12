Le mois de novembre de Victor Wembanyama : une première titularisation et une fracture au doigt, mais on verra bien Vico au All-Star Game

Que s’est-il passé depuis notre dernier checkpoint il y a un mois ? Après avoir tardé à mettre la machine en route à cause d’une maladie en octobre, le mois de novembre devait être celui du décollage pour Victor Wembanyama. Malheureusement, le destin a décidé de s’en mêler, retardant encore la progression du géant. Pas de panique, il y a quand même eu des raisons de sourire au cours des 30 derniers jours.

Décidément, le nom du jeune prodige apparaît beaucoup trop souvent dans les rapports d’absence ces derniers temps. À 17 ans, il n’est pourtant pas question de sécher les cours, Victor est déjà bachelier depuis l’été dernier. Mais des petits soucis de santé bénins l’empêchent de s’exprimer pleinement jusque-là cette saison. En octobre, il avait manqué trois semaines de compétition à cause d’un virus. Cette fois, c’est une fracture du doigt à la main gauche qui l’a forcé à rester une vingtaine de jours sur le banc sans pouvoir prêter main forte à ses coéquipiers. Rien de grave donc, ni de quoi inquiéter les scouts NBA d’une quelconque fragilité pour le moment, c’est surtout la faute à pas de chance. Avant la mauvaise nouvelle, son coach T.J. Parker commençait même à lui octroyer sa confiance avec encore 14 minutes de jeu et sa première titularisation de la saison face au Paris Basket début novembre. Wemby en avait profité pour rentrer ses deux premiers tirs de la buvette en championnat, preuve que le poignet commençait à se régler. Puis, il est donc allé rejoindre Raymar Morgan, Antoine Diot et David Lighty à l’infirmerie de l’ASVEL pour soigner son doigt fracturé.

🚑 Victor WEMBANYAMA, indisponible deux à trois semaines en raison d’une petite fracture d’un doigt… ✍ https://t.co/dlyWrQ32fb#LDLCASVEL — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 10, 2021

D’abord invité comme partenaire d’entraînement de l’Equipe de France pour les fenêtres qualificatives pour la Coupe du Monde 2023, il a raté l’occasion d’engranger de l’expérience avec les grands et c’est donc depuis le banc qu’il a dû suivre une période particulièrement difficile pour Villeurbanne avec 4 défaites en 5 matchs et de premiers cas de COVID au sein de l’effectif. Heureusement, depuis une semaine tout va mieux en terres lyonnaises. William Howard a rentré le buzzer beater de l’année pour battre le « voisin » monégasque en EuroLeague et Victor Wembanyama a pu reprendre l’entraînement collectif lundi dernier. Annoncé en game-time decision, il était finalement présent dans le cinq majeur pour affronter le Bayern Munich en C1 début décembre, prêt à reprendre sa marche en avant – qui sera prochainement passée au crible dans un documentaire de Benoît Dujardin baptisé UNICORN.

Victor Wembanyama invité pour le match des étoiles

Parmi les autres bonnes nouvelles de ce mois de novembre, Wemby a été convié au All-Star Game de la LNB qui aura lieu comme chaque année à l’Accor Arena le 29 décembre prochain. Malgré un début de saison gâché par les absences, le jury ne pouvait pas se passer de l’une des principales attractions du championnat de France pour son match des étoiles. D’autant que, si l’on prend en compte l’année 2021 dans on ensemble, le natif du Chesnay a tout de même dominé la saison précédente au contre en plus d’être élu meilleur jeune de la compétition. Par contre, on attendra encore un petit peu avant de le voir participer au concours de tirs à 3-points.

Et puisque le jeune garçon a vraiment de l’avance dans tous les domaines, il a aussi profité de cette période d’indisponibilité pour donner un peu de son temps à l’Association Play International qui s’investit pour faire du sport un levier d’éducation et de changement social. Non seulement ça matche, mais Victor a en plus l’air d’être totalement à son aise dans ce genre d’événement. On parlait de Rudy Gobert et sa fondation cet été, force est de constater que nos porte-drapeaux ont la tête bien faite et au-delà de toute considération sportive, ça fait forcément plaisir à voir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor WEMBANYAMA 🇫🇷 (@vicw_32)

La vidéo du mois

Si Victor Wembanyama a bien passé sept années de sa jeune carrière à Nanterre (2014 – 2021), il a aussi porté d’autres maillots durant cette période. En 2018, il a ainsi participé à la Minicopa Endesa avec le FC Barcelone. Les images du tournoi organisé à Gran Canaria ont récemment été partagées par la ligue espagnole et, une fois habitué à le voir porter la tunique blaugrana, on réalise une fois à quel point son talent est unique. Mobilité, vision et jeu au poste, à 14 ans déjà, les scouts NBA commençaient à suivre du coin de l’oeil la trajectoire du Frenchie.

Victor Wembanyama (@vicw_32) y su perspicacia bajo los aros. 💫 #MinicopaEndesa, donde nacen las estrellas pic.twitter.com/hksrph3jXS — Liga Endesa (@ACBCOM) November 28, 2021

LE MOIS DE NOVEMBRE DE VICTOR WEMBANYAMA EN CHIFFRES

4 novembre vs Unics Kazan (EuroLeague) : pas entré en jeu

pas entré en jeu 6 novembre @ Paris Basket (championnat) : 7 points à 2/5 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds dont 1 offensif, 2 interceptions, 6 turnovers, 3 fautes personnelles et 3 fautes provoquées en 14 minutes

7 points à 2/5 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds dont 1 offensif, 2 interceptions, 6 turnovers, 3 fautes personnelles et 3 fautes provoquées en 14 minutes Indisponible depuis le 10 novembre (facture du doigt)

Le mois de novembre 2021 ne restera pas dans les annales de la carrière de Victor Wembanyama mais, même sans jouer, il continue d’avaler les dossiers sans perdre de temps. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre le long chemin qui doit le mener en NBA lors de la Draft 2023, LNB TV est incontournable pour mater le championnat et La chaîne L’Équipe diffusera également une dizaine de matchs d’EuroLeague de l’ASVEL en clair cette saison. Enfin, si l’invitation en Équipe de France était reconduite pour les prochaines fenêtres de qualification et pour la Coupe du Monde 2023, l’ensemble des matchs des Bleus seront disponibles sur France TV pour encourager Victor et ses coéquipiers. Voici d’ailleurs le programme qui l’attend en club au mois de décembre avec un long road-trip entamé ce jeudi à Munich qui se poursuit dès ce soir à Fos-sur-Mer. Nous ? On se donne rendez-vous dans un mois pour faire le point, en espérant que les blessures le laissent un peu tranquille.

🗓 Votre calendrier du mois de décembre 👇 On se retrouve à partir du 15 décembre à l’Astroballe 💥#LDLCASVEL #EuroLeague #BetclicELITE pic.twitter.com/iVt1aFMDSU — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) December 1, 2021

Source texte : LDLC ASVEL