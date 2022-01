Le mois de décembre de Victor Wembanyama : un All-Star Game à l’infirmerie mais Brad Stevens en a pris plein les yeux en EuroLeague

Il y a un mois, on avait laissé Victor Wembanyama en train de ronger son frein à l’infirmerie de l’ASVEL pour soigner une fracture à un doigt. Enfin rétabli, ce mois de décembre devait lui permettre de monter dans les tours avant de disputer son premier All-Star Game LNB à l’Accor Arena. Malheureusement, une nouvelle alerte à l’omoplate est venue le stopper net dans son élan, le privant ainsi de la grande fête du basket à Bercy. Ça commence à faire beaucoup, mais le clan du V reste optimiste. À chaque nouveau retour sur les planches, il nous en montre un peu plus. Voici donc ce qu’il ne fallait pas manquer en décembre !

Un mois après ses premiers points en EuroLeague contre Moscou, Wembanyama commence à prendre du galon avec sa première titularisation dans la compétition reine contre le Bayern Munich. En Allemagne, il voulait tout de suite montrer que sa blessure était de l’histoire ancienne et qu’il n’avait pas chômé à l’entraînement pendant ses trois semaines de convalescence. Message reçu 5 sur 5 après une action dont lui seul ou presque est capable pour ouvrir le score dans cette rencontre en arrachant du même coup un rare sourire à son coach T.J. Parker sur le banc. S’étendant dans toute sa longueur pour contrer une tentative de stepback à 3-points de Nick Weiler-Babb, il file ensuite en contre-attaque telle une fusée et concrétise la passe de William Howard par un dunk en ne posant qu’un seul dribble pour traverser la raquette depuis la ligne à 7,23 m. La comparaison avec les projectiles de la NASA n’est pas totalement fortuite quand on connait l’intérêt de la franchise de Houston pour les jeunes prospects prometteurs en ce moment. D’ailleurs, le passeur décisif sur l’action a également deux matchs en NBA à son actif sous le maillot des Rockets… Comme à Orléans un peu plus tôt dans la saison, Victor soigne donc ses highlights avant d’effectuer le grand saut de l’autre côté de l’Atlantique. Moins en réussite au tir par la suite, il a tout de même pesé au rebond offensif où il doit désormais apprendre à mieux résister aux impacts pour punir immédiatement sous le cercle.

Deux jours plus tard, c’est à Fos-sur-Mer qu’il faut remettre le couvert au milieu d’un road-trip interminable pour les Villeurbannais. Cette fois utilisé en sortie de banc, Victor Wembanyama ne va pas forcer son talent lors de ce blowout. À noter tout de même deux alley-oops en haute altitude conclus par des dunks à deux mains pour montrer à tout le monde que son doigt va mieux. Attention quand même à la tête qui est carrément venue frotter le bas de la planche sur le service de Matthew Strazel. On ne rigolait pas quand on parlait d’altitude et parfois le V semble lui-même oublier à quel point il est grand.

Toujours dans le Sud, Wembanyama n’a pas permis à l’ASVEL de reproduire l’exploit de gagner à Monaco en championnat malgré l’un de ses meilleurs matchs de la saison à l’évaluation (9 points à 4/5 au tir dont 1/2 du parking et 4 rebonds en 9 minutes pour 12 d’éval). Il a su optimiser son temps de jeu en mettant beaucoup d’intensité dès qu’il rentrait sur le terrain et c’est une caractéristique qui est particulièrement appréciée des scouts NBA où chaque minute est une opportunité à saisir pour se montrer. On peut toujours compter sur Victor pour nous impressionner et c’est une nouvelle fois son coéquipier en Équipe de France U19, Matthew Strazel, qui l’a envoyé dans le ciel pour le highlight de la nuit à Gaston Médecin.

Victor Wembanyama brille sous les yeux de Brad Stevens

On connait au moins deux autres observateurs qui ont dû souffler du nez devant les prouesses du crackito à Vitoria deux jours plus tard. En effet, le Président des Celtics, Brad Stevens, et Danny Ainge Jr. avaient fait le long voyage jusque dans le Pays Basque pour observer Victor Wembanyama. Non pas que Boston ait déjà prévu de tanker l’année prochaine mais on n’est jamais à l’abris d’un coup de chance à la loterie et la franchise a récemment souvent été intriguée par les profils de l’Hexagone (Juhann Begarin drafté en 2021, Guerschon Yabusele drafté en 2016, Vincent Poirier signé en 2019 ou encore le trade d’Evan Fournier en 2021). Une chose est sûre, ils ne sont pas les seuls sur le coup et les scouts n’ont pas attendu cette année pour suivre le développement de Victor Wembanyama en France. Cependant, voir un président se déplacer en personne est toujours un signe fort de la part d’une franchise et on sourira peut-être dans quelques années en repensant à ce poster sur deux joueurs de Baskonia qui a fini de convaincre Brad Stevens de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’offrir le joyau lyonnais. Outre ce dunk, il a une nouvelle fois donné raison à son entraîneur de le titulariser en envoyant une grosse ligne de stats malgré sa maladresse au tir (10 points à 3/13 dont 2/5 de loin, 5 rebonds et 3 contres en 21 minutes).

Malgré la défaite de @LDLCASVEL face à @Baskonia, on s’est régalé sur #OLPLAY, avec notamment cette action signée Victor Wembanyama ! 🔥 📺📱 Tous les matchs de la saison régulière de @LDLCASVEL en @EuroLeague sont sur #OLPLAY 👉 https://t.co/t9qIiQaenL pic.twitter.com/Aw6bdRy3Po — OLPLAY (@OLPLAY_Officiel) December 9, 2021

Brad Stevens y Ainge Jr. Presidente de operaciones y Jefe de Personal de Boston Celtics hoy en el Buesa Arena viendo la victoria de Baskonia vs Asvel.

Y para ver a Victor Wembanyama, que con toda la confianza de los Parker hizo 21 min, 10 pts 5 rb y 3 tap. Malos %. 2.19 y 17 años pic.twitter.com/zcGFTSzaJQ — Piti Hurtado (@PitiHurtado) December 9, 2021

Retour à l’infirmerie

Laissé au repos contre Pau-Lacq-Orthez, Victor poursuivait sa série avec une troisième titularisation consécutive en EuroLeague contre le Zénith Saint-Pétersbourg. On va commencer à en prendre l’habitude, c’est encore lui qui marquait le premier panier du match sur une claquette dunk à l’Astroballe. Mais cela sera aussi sa dernière apparition sur les parquets en 2021. La franchise l’annoncera un peu plus tard dans un communiqué officiel, Victor Wembanyama souffre d’une contusion osseuse à l’omoplate droite. Nouveau coup d’arrêt dans la saison du jeune intérieur dont la durée d’indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines cette fois-ci. C’est d’autant plus rageant que l’ASVEL traverse une période difficile avec de nombreux cas de COVID au sein de l’effectif pro et des défaites en pagaille. Sa présence dissuasive aurait pu être d’une grande utilité pour les hommes de T.J. Parker et son absence vaut aussi pour le All-Star Game où il aurait dû faire sa première apparition le mercredi 29 décembre aux côtés de son coéquipier, Élie Okobo.

🏀 Victor Wembanyama ouvre le score pour l’ASVEL ! Suivez le match en direct > https://t.co/kV4vn83C1p#lequipeBASKET pic.twitter.com/7efXb370zA — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) December 15, 2021

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agence Comsport (@agence_comsport)

LE MOIS DE DECEMBRE DE VICTOR WEMBANYAMA EN CHIFFRES

2 décembre @ Bayern Munich (EuroLeague) : 5 points à 2/6 au tir dont 0/1 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds offensifs, 1 passe décisive, 1 contre, 1 faute personnelle et 1 faute provoquée en 14 minutes

5 points à 2/6 au tir dont 0/1 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds offensifs, 1 passe décisive, 1 contre, 1 faute personnelle et 1 faute provoquée en 14 minutes 4 décembre @ Fos-sur-Mer (championnat) : 6 points à 3/5 au tir, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 turnover et 3 fautes personnelles en 15 minutes

6 points à 3/5 au tir, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 turnover et 3 fautes personnelles en 15 minutes 7 décembre @ Monaco (championnat) : 9 points à 4/5 au tir dont 1/2 du parking, 4 rebonds dont 1 offensif et 2 fautes personnelles en 9 minutes

9 points à 4/5 au tir dont 1/2 du parking, 4 rebonds dont 1 offensif et 2 fautes personnelles en 9 minutes 9 décembre @ Baskonia (EuroLeague) : 10 points à 3/13 au tir dont 2/5 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds dont 3 offensifs, 3 contres, 2 turnovers, 3 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 21 minutes

10 points à 3/13 au tir dont 2/5 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds dont 3 offensifs, 3 contres, 2 turnovers, 3 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 21 minutes 11 décembre @ Pau-Lacq-Orthez (championnat) : pas entré en jeu (repos)

pas entré en jeu (repos) 15 décembre vs. Zénith Saint-Pétersbourg (EuroLeague) : 4 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds dont 3 offensifs, 2 contres, 3 fautes personnelles et 1 faute provoquée en 15 minutes

4 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds dont 3 offensifs, 2 contres, 3 fautes personnelles et 1 faute provoquée en 15 minutes Indisponible depuis le 20 décembre (contusion osseuse à l’omoplate droite)

À 17 ans, Victor Wembanyama a surtout besoin d’expérience et de temps de jeu pour continuer à progresser et atteindre son plein potentiel. Pour le moment, une fièvre et des blessure l’ont empêché d’être régulier et sa première moitié de saison à Villeurbanne est pour le moins hachée. Dans le même temps, Wemby sent que les attentes ne cessent d’augmenter le concernant, que cela soit de la part des observateurs ou des fans. Loin d’être une source de pression supplémentaire, ça ne fait que le motiver davantage à travailler encore plus dur pour devenir un joueur dominant. Il faudra maintenant attendre fin janvier voire début février pour le revoir en action et on sera évidemment présent pour vous débriefer tout ça.

« Je m’en rends un peu plus compte qu’il y a quelques mois mais ça ne change pas ma manière de jouer ou d’aborder les matchs. J’agis comme d’habitude. […] [Être All-Star, ndlr] c’est seulement une étiquette. Ce qui m’intéresse dans le fait d’être un All-Star, c’est que cela signifie en général que l’on performe. Il me reste à montrer que je peux performer car pour l’instant, je n’ai pas montré de grandes performances en championnat. » – Victor Wembanyama après la victoire à Fos-sur-Mer.

Sources texte : LDLC ASVEL, Maritima