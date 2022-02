Le mois de janvier de Victor Wembanyama : même sans jouer, le prodige reste tout en haut des mock draft 2023

Cette saison, on a pris l’habitude de faire un gros check mensuel sur les perfs de Victor Wembanyama avec l’ASVEL. Malheureusement pour le crackito lyonnais, le mois de janvier a été assez pauvre en highlights puisqu’il est toujours bloqué à l’infirmerie à cause d’une contusion osseuse à l’omoplate droite. Mais même quand il ne joue pas, on va voir qu’il y a quand même des raisons de se réjouir pour le grand espoir du basket tricolore.

Is this the year where we say « he is only 18! » 😱 Happy birthday to 🇫🇷 @FRABasketball‘s young talent Victor Wembanyama, who is turning 18 today! 🎂 🥳 @vicw_32 pic.twitter.com/XbhT9dK7Rc — FIBA (@FIBA) January 4, 2022

Déjà, on commence par souhaiter un joyeux anniversaire à Victor Wembanyama qui soufflait ses 18 bougies le 5 janvier dernier. C’est officiel, Wemby peut maintenant s’asseoir au bar pour commander une mousse en toute légalité. Du moins… tant qu’il ne traverse pas l’Océan Atlantique pour céder aux sirènes de la NBA. Une bien belle métaphore pour un joueur qui va rapidement devenir trop fort pour rester dans notre pays à boire la concu. Mais avant que nos cousins américains nous volent notre trésor le plus précieux, on aimerait bien pouvoir profiter un peu de ses coups d’éclat tant qu’il évolue parmi nous. Sur les bords du Rhône, la frustration grandit alors que le numéro 1 a passé plus de temps dans la colonne DNP que sur le parquet depuis sa signature hautement médiatisée cet été. On n’a plus vu sa frimousse sur un terrain depuis le 15 décembre dernier et son retour n’est pas encore prévu pour tout de suite. Son entraîneur T.J. Parker a donné le ton en conférence de presse ce week-end.

« Victor ne reviendra pas avant mi-février. On prend notre temps avec lui. On veut qu’il se ré-entraîne et qu’il travaille en 5 contre 5 avant de reprendre. »

Allez, on souffle un grand coup et on prend son mal en patience encore quelques petites semaines. Car le peu qu’on a pu voir de la Licorne sous le maillot villeurbannais a quand même laissé entrevoir un talent générationnel comme disent les recruteurs cainris. Ses petits pépins physiques des derniers mois n’ont pas réduit son envergure et sa mobilité et il a même sûrement profité de ce temps de travail individuel supplémentaire imposé pour continuer de bosser son tir extérieur qui pourrait le rendre définitivement inarrêtable dans le basket moderne. En tout cas, ses courts allers et retours à l’infirmerie n’ont pas l’air de trop inquiéter les scouts qui lui ont encore promis le first pick de la Draft 2023 dans leur première projection de l’année.

Victor Wembanyama premier des mock draft

Pour les novices, de nombreux observateurs se spécialisent dans la supervision des jeunes talents pour tenter de prédire vers quel genre de carrière leur talent pourrait les emmener en prenant également en compte des données personnelles comme l’entourage ou l’approche psychologique du joueur par exemple. Régulièrement, ces prédictions donnent lieu à des mock draft censées représenter l’ordre d’une Draft NBA ultérieure. Jonathan Givorny et Mike Schmitz, les deux spécialistes en la matière au sein du média ESPN, nous ont donc donné le sourire le 22 janvier en plaçant Victor Wembanyama tout en haut de leur mock draft 2023. Ce n’est pas la première fois que l’on annonce Vico comme étant le meilleur prospect de sa génération mais il est toujours rassurant de voir que ce statut ne reste pas contesté à 18 mois du premier jour du reste de sa vie.

Is Victor Wembanyama a lock for No. 1 pick next year? 👀 @DraftExpress‘ 2023 NBA mock draft is up on ESPN+ ➡️ https://t.co/BDQWFleL11 pic.twitter.com/kbCjZQddAo — ESPN+ (@ESPNPlus) January 23, 2022

C’est d’autant plus impressionnant que la cuvée de l’année prochaine est annoncée comme l’une des plus relevées de l’histoire de la NBA avec plusieurs joueurs promis à une carrière de All-Star dans le lot. S’il fallait retenir un nom en particulier, ce serait sans doute celui de Scoot Henderson. Les deux hommes n’ont pas grand-chose en commun mais leur destin pourrait vite être lié et le succès de l’un sera immédiatement comparé à la trajectoire de l’autre, avant et après la Draft. En quelques mots, Sterling Henderson, dit ‘Scoot’ a un mois de moins que la Licorne du Chesnay et joue au poste de meneur en G League. En séchant sa dernière année de lycée pour rejoindre la Ignite Team dans l’antichambre de la NBA, il est aussi devenu le plus jeune basketteur professionnel de l’histoire de son pays et ses performances sont déjà extrêmement remarquées face à des adultes. Sans même évoquer les Emoni Bates ou Keyonte George, notre Victor national aura donc fort à faire pour devenir le premier joueur français à être sélectionné en première place lors d’une Draft (Killian Hayes est le Frenchie le plus haut drafté de l’histoire et a été sélectionné en #7 par les Pistons en 2020).

Toujours est-il que, même avec une poignée de matchs à son actif cette saison, Wembanyama reste une valeur sûre selon les experts du scouting et une vraie bonne raison de tanker pour les franchises NBA en l’attente du nouveau visage de leur équipe pour les années à venir. Ses petites blessures n’ont pas fait baisser sa cote et on espère vite le revoir en selle pour conforter la place qui lui est promise dans cette mock draft. Pour être complet sur cette projection avec un an et demi d’avance, trois autres Français sont d’ailleurs nommés comme de potentiels joueurs draftés en 2023. Sidy Cissoko de Baskonia est également annoncé comme un lottery pick potentiel en 13è position, Rayan Rupert continue d’impressionner avec le Pôle France et est vu comme un premier tour en 30è place alors que Moussa Diabate complète cette golden list à la 38è position. On ne répétera jamais après que ce ne sont que des estimations très anticipées mais force est de constater que le basket bleu-blanc-rouge est à la mode aux USA et la hype autour de Victor Wembanyama ne fait que décupler cette tendance.

Le retour de l’enfant roi à Nanterre

Tout le monde aime Victor et on s’en est encore aperçu ce week-end lors du déplacement de l’ASVEL à Nanterre, dans l’ancien club de Wembanyama où évolue encore son frère Oscar. Même en civil, Wemby a eu le droit à une standing ovation et une belle vidéo hommage sur le jumbotron du palais des sports Maurice-Thorez, à la manière d’un Kyle Lowry faisant son retour à Toronto. Marquer un club de cette manière alors qu’on vient de fêter ses 18 ans, cela montre à ceux qui en doutaient encore à quel point le joueur est spécial sous tous les aspects.

Victor Wembanyama n’est pas sur la feuille pour le match de l’Asvel à Nanterre, mais son retour dans son club formateur est célébré comme il se doit, par une petite vidéo hommage #LNB pic.twitter.com/S04okOISx6 — Yann Ohnona (@yohnona) January 29, 2022

Rendez-vous dans quelques années pour le retrait définitif du numéro 32 à la JSF ?

💚 Victor Wembanyama X Nanterre 92, For Life 💚🏀#WeAreJSF pic.twitter.com/4dEoKYlwMt — Nanterre 92 (@Nanterre92) January 30, 2022

LE MOIS DE JANVIER DE VICTOR WEMBANYAMA EN CHIFFRES

Indisponible depuis le 20 décembre (contusion osseuse à l’omoplate droite)

Il faudra donc attendre encore au moins deux semaines pour revoir Victor Wembanyama en piste avec l’ASVEL. Cette fois, on espère qu’aucun pépin physique ne viendra gêner son ascension pour le laisser terminer fort la saison. Mais il est tout de même rassurant de voir que, même à l’infirmerie, Victor garde le sourire. Les docteurs n’ont relevé aucun problème sérieux qui pourrait remettre en cause l’atteinte de son plein potentiel et les scouts vont également en ce sens en le plaçant toujours en tête de leur mock draft. Alors que trois des actuels favoris pour le titre de MVP en NBA sont des intérieurs internationaux (Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo), un nouveau spécimen se prépare à les rejoindre dans un an et demi, et n’empêche, on commence à avoir bien hâte.

