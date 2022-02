Denver obtient une Disabled Player Exception : Michael Porter Jr. out, les Nuggets cherchent du renfort pour la fin de saison

Michael Porter Jr. blessé et out jusqu’à la fin de la saison, Denver était en droit de demander une Disabled Player Exception pour remplacer son ailier titulaire. Bonne nouvelle pour la franchise du Colorado, la NBA a accepté la requête et les copains de Nikola Jokic bénéficient donc d’une enveloppe supplémentaire de 2,7 millions de dollars.

Opéré une nouvelle fois du dos fin novembre et présumé out toute la saison, Michael Porter Jr. avait laissé une franchise meurtrie par les blessures ces derniers mois (coucou Murray, Dozier). Pourtant, en ce début d’année, certaines rumeurs avaient laissé croire à un retour de Michael Porter Jr. avant la fin de l’exercice en cours. Malheureusement pour les fans de MPJ, ce vent d’optimisme n’aura pas fait long feu et il va sans doute falloir attendre quelques mois pour revoir le natif du Missouri sur les parquets. En effet, Shams Charania de The Athletic nous apprenait hier que Denver s’était vu accorder une Disabled Player Exception, une aide accordée lorsqu’une équipe perd un joueur jusqu’à la fin de la saison. Attention, cette exception ne condamne pas totalement un retour du joueur blessé mais ça donne quand même un gros indice sur le fait que c’est peu probable.

The Denver Nuggets have been granted a disabled player exception worth $2.7 million for the loss of Michael Porter Jr., sources tell @TheAthletic @Stadium. DPE is granted for players deemed to be out for the season. Deadline to use the DPE is March 10. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2022

En soi, il ne s’agit pas d’un montant incroyable car Denver ne pourra investir que 2,7 millions sur un potentiel remplaçant. On rappelle que la somme utilisable dans le cadre d’une DPE est égale à 50% du salaire du joueur blessé ou à une mid-level exception (le montant le plus bas des deux). Michael Porter Jr. étant toujours dans son contrat rookie (jusqu’à cet été), c’est une bien petite enveloppe qui arrive dans le Colorado. Denver a désormais jusqu’au 10 mars pour utiliser cette exception, même s’ils n’ont aucune obligation de le faire. C’est une corde supplémentaire à l’arc de Tim Connelly puisque la DPE peut être utilisée dans le cadre d’un trade mais aussi pour récupérer un joueur qui aurait négocié un buyout avec son équipe. 2,7 millions, c’est un poil au-dessus du minimum vétéran (entre 2 et 2,5 millions), c’est largement suffisant pour convaincre un joueur expérimenté en quête de Playoffs de venir rejoindre les Rocheuses. Reste à voir qui sera disponible sur le marché.

Les chances de revoir Michael Porter Jr. sur un parquet cette saison s’amenuisent et Denver a prévu le coup en demandant une Disabled Player Exception. Qui veut venir filer un coup de main au Joker pendant quelques mois ?

Source texte : Shams Charania / The Athletic