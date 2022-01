Michael Porter Jr. potentiellement de retour cette saison ? Pas impossible, mais on ne miserait pas la maison là-dessus

Opéré du dos au début du mois de décembre, Michael Porter Jr. semblait out pour le reste de la saison. Cependant, on a des news plutôt encourageantes qui nous viennent directement de Denver. En effet, les Nuggets n’écartent pas le scénario d’un éventuel retour de MPJ cette année.

On sait à quel point les blessures au dos sont handicapantes, peut-être encore plus au basket. On connaît aussi l’historique de Michael Porter Jr., opéré à deux reprises avant même de jouer le moindre match en NBA (ce qui a expliqué sa chute à la Draft NBA 2018, lui qui est tombé chez les Nuggets en 14e position) et une troisième fois le 1er décembre dernier après un début de saison très très compliqué. Pour toutes ces raisons, on avait du mal à envisager un retour de MPJ cette année. Sauf que Mike Singer du Denver Post est arrivé avec des nouvelles qu’on pourrait qualifier de bonnes, même si ça manque de concret pour véritablement s’enflammer. Selon l’insider, la rééducation de Michael Porter Jr. se passerait bien et les Nuggets comme le joueur seraient « encouragés » par la tournure des évènements. MPJ se sentirait de mieux en mieux et du coup, un retour lors de la campagne 2021-22 n’est pour l’instant pas exclu. Autrement dit, la franchise de Denver veut se laisser la porte ouverte si jamais les planètes s’alignent pour un comeback de l’ailier en fin de saison. Mais comme vous pouvez l’imaginer, aucun risque ne sera pris dans le Colorado. Déjà parce qu’on parle d’un joueur de 23 piges qui a déjà trois opérations au dos derrière lui, et puis surtout parce que les Nuggets ont posé un contrat de 172 millions sur MPJ au cours de la dernière intersaison, contrat qui débutera seulement l’an prochain (2022-23).

Si la rééducation continue de bien se passer et que les Nuggets peuvent nourrir de vraies ambitions pour la fin de saison, peut-être que Michael Porter Jr. franchira le pas pour revenir sur les parquets. Aujourd’hui, Denver garde la tête au-dessus de l’eau grâce en grande partie à la campagne monstrueuse de Nikola Jokic, qui permet à son équipe de figurer dans le Top 6 de l’Ouest avec un bilan de 21 victoires pour 19 défaites. Dans le cas où un certain Jamal Murray sort de son trou avant les Playoffs suite à sa rééducation du genou, MPJ pourrait suivre afin d’augmenter les chances des Nuggets de faire du bruit au sein d’une conférence plutôt ouverte. Au complet et en bonne santé, on sait que Denver peut être une équipe très dangereuse. Il y a un MVP, il y a un joueur calibre All-Star avec Murray, il y a le talent de MPJ, et un gros collectif derrière avec un groupe qui se connaît. Autant d’éléments qui font des Nuggets une équipe potentiellement candidate au titre, eux qui auraient très bien pu faire un run l’an dernier avant que Jamal se pète à Golden State. Mais à l’heure de ces lignes, c’est forcément l’incertitude qui continue de régner dans le Colorado car on ne peut pas garantir un retour en bombe de Murray, idem pour MPJ. On parle de blessures très sérieuses qui touchent deux joueurs majeurs de l’équipe, des joueurs qui doivent au moins retrouver un niveau qui était le leur avant leur passage prolongé à l’infirmerie pour permettre aux Nuggets d’aller loin.

Nouvelle encourageante concernant Michael Porter Jr. et la franchise de Denver, mais la prudence reste évidemment de mise. Il reste du chemin à effectuer avant de pouvoir envisager un retour sur les parquets, et le long terme reste clairement le plus important.

