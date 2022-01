Kyrie Irving face à Allen Iverson en un-contre-un : duel all-time dans le quatrième épisode de « The Portal », RIP les chevilles

Depuis quelques semaines, Bleacher Report nous régale avec sa nouvelle série « The Portal », qui met en scène certains des plus grands joueurs à travers des duels all-time se déroulant dans une réalité virtuelle. Après KD vs Bird, Giannis vs Wilt et Embiid vs Barkley, place au duel Kyrie Irving – Allen Iverson !

Uncle Drew contre The Answer, est-ce qu’on peut vraiment faire mieux dans la discipline du « un-contre-un » ? Pas sûr tant ces deux-là sont considérés comme les rois du mano a mano. Dans son prime, au début des années 2000, Allen Iverson a brisé des dizaines de chevilles, et ce n’est pas Tyronn Lue qui dira le contraire. Quant à Kyrie Irving, véritablement artiste balle en main, il est peut-être le joueur le plus skilled de l’histoire à son poste même s’il y a débat, notamment avec un certain AI justement. Ces deux-là ont en tout cas souvent été comparés et enfin, on a droit à cette battle qui déterminera le meilleur joueur all-time de un-contre-un. Comme d’habitude, Bleacher Report fait preuve de créativité et les animations sont bien stylées. Mais ce qui fait vraiment la diff, et on sait que BR sont des grands spécialistes pour ça, ce sont ces références toujours placées au bon endroit et au bon moment. Vous pouvez l’imaginer, avec un « personnage » comme Kyrie, les mecs se sont vraiment fait plaisir, et ils ne se sont pas privés non plus pour ressortir certains vieux dossiers de The Answer. Bref, c’est régalade.

Si vous avez trois minutes de libre ce vendredi, on vous conseille d’aller checker la petite vidéo juste en dessous. Cela vous permettra de bien entamer le week-end, sauf si vous êtes fan de…

Source texte : Bleacher Report