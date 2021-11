Qui veut voir Kevin Durant contre Larry Bird en un-contre-un ? Avec « The Portal », vos rêves deviennent une réalité virtuelle

Pour les habitués du mode bitume sur 2K ou des hypothèses sur les oppositions entre joueurs d’époques différentes, la nouvelle série d’animation de Bleacher Report tombe à point nommé. Un LBJ contre MJ, c’est désormais possible, ou presque !

Chaque époque est marquée par des légendes et à la fin de leur ère, ces dernières continuent de vivre à travers leurs accomplissements, mais aussi par les débats reposant sur des rivalités intergénérationnelles. Cette habitude des fans fait partie intégrante du sport même si elle repose sur une base hypothétique. Bleacher Report a en quelque sorte tenté de remédier à la situation avec un projet aussi inspiré que sa série d’animation « Game of Zones ». Il s’agit là de match-up entre légendes du ballon orange sous forme d’animations 3D avec une ligne directrice humoristique, mêlée de trashtalking et de références pointues qui n’échapperont pas aux fans les plus assidus. La série s’intitule “The Portal” en référence au portail dimensionnel qui transportera dans chaque épisode deux superstars venant d’époques différentes, le tout dans une réalité alternative pour une confrontation en apothéose.

PRIME KD VS. PRIME LARRY LEGEND 🍿🍿🍿 Trash talk. Buckets. An EPIC game of 1-on-1. Watch the premiere of "The Portal" NOW pic.twitter.com/mUuSlqgitP — Bleacher Report (@BleacherReport) November 3, 2021

La grande première a opposé Kevin Durant à Larry Bird. Lourd ! La comparaison entre ces deux monstres du basket réside avant tout dans leur arsenal offensif exceptionnel, spécialement au shoot. Sans surprise, le score entre les deux artilleurs all-time relève du récital, avec une victoire sur le fil de… on vous laisse découvrir. Pour la suite, certaines rivalités peuvent d’ores et déjà être prédites comme le débat récurrent du GOAT entre LeBron James et Michael Jordan. Et pourquoi pas un concours à 3-points entre Stephen Curry, Reggie Miller et Ray Allen ? Réponses dans les prochains épisodes.

Certes, on ne saura jamais le résultat d’un réel un-contre-un entre deux légendes d’une époque différente et à leur prime, mais on applaudit Bleacher Report pour cette initiative qui va faire parler.

