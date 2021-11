Kevin Durant joue malgré une épaule douloureuse : et dire que Kevin Knox est en pleine forme, c’est à n’y rien comprendre

Tout récemment, on soulignait les chiffres insensés de Kevin Durant en ce début de saison 2021-22. Des chiffres encore plus impressionnants quand on sait que KD joue avec… un petit pépin à l’épaule droite. Mais il vient de quelle planète ce mec ?

Kevin Durant n’est donc pas tout à fait à 100%. Cette phrase comporte seulement dix mots mais elle fait bien flipper. KD, le mec qui tourne à quasiment 30 pions par soir avec des pourcentages de folie (58,6% de réussite, 42,4% de loin, 84% aux lancers-francs), doit effectivement faire avec un bobo à l’épaule selon ESPN. Il a lui même annoncé la nouvelle après la rencontre de la nuit dernière contre son ancienne équipe d’Oklahoma City, où il a tranquillement marqué ses 33 points en 34 minutes avant de regarder la fin de match depuis le banc de touche, blowout oblige. Autant dire qu’il n’avait pas l’air trop perturbé.

« Mon épaule est solide. Quelques douleurs par-ci par-là, mais j’ai pu jouer et cela ne m’a pas trop gêné. Je vais continuer à avoir des soins et on va gérer ça un jour à la fois. » – Kevin Durant

En même temps, on parle d’un mec qui est en train de faire passer une rupture du tendon d’Achille pour une petite entorse à la cheville. Le coach des Nets Steve Nash s’est également exprimé sur l’épaule droite de son MVP, se montrant assez rassurant par rapport à la suite. « Il a un petit bobo, mais le ballon continue à rentrer dans le panier donc je pense qu’il tient le coup » a notamment déclaré Stevie. Lol, sans blague. Nash a ajouté que cette petite blessure ne devrait pas empirer à l’avenir, et les prochains adversaires de Brooklyn peuvent donc déjà se préparer à prendre la sauce de la part de KD. Et parmi les prochains adversaires des Nets, devinez qui on a dès demain ? Les Warriors de Stephen Curry. Yes, l’équipe avec le meilleur bilan de la NBA et portée par le plus grand sniper de l’histoire débarque mardi sur les terres de Kevin Durant, qui aura à cœur de se rappeler au bon souvenir des Warriors avec qui il a évidemment remporté ses deux titres NBA. De quoi nous offrir un sacré spectacle sur le parquet du Barclays Center, épaule douloureuse ou pas.

L’épaule droite, que KD a l’habitude de secouer avant de tirer ses lancers-francs, tire un peu mais visiblement y’a pas trop d’inquiétude à avoir. Avec quelques soins, ça ira tout seul. Juste injouable en ce début de saison, Durant devrait ainsi continuer à nager dans l’excellence sans trop de problèmes, pour le plus grand malheur des pauvres défenseurs adverses.

