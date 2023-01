Gros moment de hype au Barclays Center hier soir. Bon pas pour l’affiche hein, le choc entre Nets et Spurs n’est pas vraiment le plus attendu de l’année. Non, si la salle de Brooklyn s’est levée, c’était pour acclamer la venue de deux spectateurs pas comme les autres : Kylian Mbappé et Achraf Hakimi.

Grosse rencontre de Kevin Durant hier. 25 buts pour l’attaquant de Brooklyn, tiens rattrape ça Haaland. Pour fêter ça on a même vu KD célébrer avec deux fans, en leur filant son maillot. C’est pas beau ça ?

Kevin Durant avec 2 jeunes fans. pic.twitter.com/tGLQVRSe3f — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

Bon, trève de conneries (non) : Kylian Mbappé et Achraf Hakimi étaient bien présents hier pour voir le Slim Reaper et sa troupe enterrer San Antonio (139-103), et une 12ème victoire consécutive par la même occasion. Les deux joueurs du PSG, stars de leur sélection (France et Maroc) à l’occasion de la Coupe du Monde du mois dernier, ont pu profiter d’un moment de repos bien mérité pour aller voir un peu de panier-ballon Outre-Atlantique.

Mbappé et Hakimi au premier rang pour mater les Nets face aux Spurs 🍿👀pic.twitter.com/zfLqtJzIjA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

On espère qu’ils ont apprécié le spectacle. En même temps, ça doit légèrement parler basket pendant les entraînements parisiens, et puis la marque de l’équipementier du PSG appartient à un gars qui n’était pas trop mauvais au jeu du panier-ballon.

Qu’ils sont mignons tous les deux.pic.twitter.com/7Qddho9zes — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2023

“Tu penses qu’on peut tenter un alley-oop contre Châteauroux vendredi ?”

C’est même pas une vanne en plus. Les prochains adversaires de Kyki et Hakimi, c’est vraiment Châteauroux. C’est forcément un signe. Bon après, pas sûr que KD se pointe au match, pour le coup…