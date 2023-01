Les meilleures perfs au scoring de l’histoire des Cavs : Donovan Mitchell au sommet !

C’est l’événement de la dernière nuit et on va continuer à en parler : les 71 points de Donovan Mitchell. Mais, au fait, ça le situe où dans les livres d’histoire des Cavs ? C’est l’heure de mater les meilleures perfs au scoring de la franchise de Cleveland.

#5 : Kyrie Irving / LeBron James (55 points)

Voilà deux garçons dont on va reparler longuement dans ce papier et comme souvent ils se partagent les records dans l’Ohio. Honneur au King, puisqu’il s’agit de la perf la plus ancienne avec 55 points, 9 passes et 5 rebonds en 2009 face aux Bucks. On est dans le BronBron “vintage” puisque pre-Heatles et c’est d’ailleurs cette année-là qu’il obtient son premier trophée de MVP de saison régulière.

Successeur du King à Cleveland, Kyrie Irving va devoir attendre 2015 et… le retour de LeBron James pour aller chercher cette marque au scoring. Uncle Drew prend chaud face aux Blazers et plante également 55 points, dont un très épicé 11/19 à longue distance.

#4 : LeBron James (56 points)

La première énorme dinguerie de LBJ à Cleveland. On est en mars 2005 et le natif d’Akron n’a alors que… 20 ans. Pas de quoi l’empêcher d’aller planter 56 unités (18/36 au tir, 6/12 de loin et 14/15 sur la ligne, c’est propre) chez les Raptors, l’une de ses victimes de prédilection décidément (LeBronto pour ceux qui ont la ref). Ajoutez 10 rebonds et 5 passes et vous avez l’un des grands moments de la jeunesse de LeBron. Malgré tout pas son record personnel dans l’Ohio. Spoiler, ça arrive vite.

#2 : LeBron James / Kyrie Irving (57 points)

Le voilà le record du King, 57 points ! Et vous devinez donc qu’il n’est plus numéro un chez les Cavs. Quelle hérésie n’est-ce pas ? On a fait un petit saut dans le temps pour se retrouver en 2017 et James doit désormais faire sans Kyrie Irving parti à Boston. Pas grave pour le cyborg, qui livre peut-être sa plus belle saison en carrière, menant à bout de bras les Cavs en finale à coups de performances hallucinantes. Ultra-dominant.

Là encore Kyrie Irving n’est pas très loin de son roi et petit clin d’oeil là aussi, ce match à 57 points en 2015 face aux Spurs (pas un petit morceau en plus) a lieu à peine un mois après son précédent record. 57 pions donc, 20/32 au tir, 7/7 de loin, du Uncle Drew dans toute sa splendeur.

#1 : Donovan Mitchell (71 points)

Les rois sont morts vive le roi. Depuis cette nuit, Donovan Mitchell est donc seul en haut des bouquins d’histoire de Cleveland. 71 points, c’est un record qui risque de tenir un bout de temps pour Spida et ça vient aussi récompenser les magnifiques débuts de l’arrière dans sa nouvelle équipe. Il ne lui aura fallu que trois mois pour se faire une place au panthéon des Cavs. Impressionnant.

