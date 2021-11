NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les joueurs beaux à voir jouer ! Apéro TrashTalk

On le sait, vous aimez les classements all-time. On le sait, vous aimez débattre – voire carrément vous battre – sur le standing des meilleurs joueurs ayant foulé les parquets NBA. Alors on a un cadeau pour vous histoire de vous rappeler que le lundi reste le meilleur jour de la semaine : les Top 10 all-time sont officiellement de retour, avec des anciens thèmes revisités mais aussi des nouveaux !

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

On sent que le thème du jour va vous plaire. Une semaine après avoir fait un focus sur ces joueurs rugueux qui ont parfaitement rempli leur rôle de soldat de l’ombre durant leur carrière, place désormais au beau jeu et rien qu’au beau jeu. Qui sont les joueurs les plus beaux à voir jouer ? On ne parle pas forcément des meilleurs joueurs ici, ni même des joueurs les plus kiffants, mais vraiment ceux qui respirent l’élégance, ceux qui transforment le basket en art dès qu’ils ont un ballon orange dans les mains, que ce soit à travers leur qualité de dribbles ou leur capacité à s’envoler dans les airs, ou les deux, ou d’autres choses encore. Quelques noms comme ça, sans spoiler évidemment mais histoire que vous compreniez bien l’idée de base : Jamal Crawford, Manu Ginobili, Rod Strickland… des mecs pas toujours considérés comme des superstars, mais des cracks du basket. Bien évidemment, vous retrouverez également de très très grands noms dans ce Top 10, mais on n’en dit pas plus.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.