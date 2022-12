994. Depuis le début de la saison mi-octobre, Kevin Durant totalise 994 minutes de jeu en 27 matchs joués. C’est simple, aucun joueur NBA n’a passé autant de temps sur les parquets cette année. Est-ce bien raisonnable sachant que KD a 34 ans et qu’il possède derrière lui un vrai historique de blessures ?

Regarder Kevin Durant jouer au basket est quelque chose dont on ne se lassera jamais. Alors voir KD passer environ 40 minutes sur le terrain soir après soir, perso ça ne nous dérange pas plus que ça d’autant plus que le Slim Reaper a manqué pas mal de matchs depuis sa rupture du tendon d’Achille il y a un peu plus de trois ans (seulement 117 matchs joués en saison régulière depuis 2019). Bah oui, il nous avait bien manqué le bougre.

Mais pour le coach des Nets Jacque Vaughn, le temps de jeu élevé de sa superstar représente forcément un sujet de discussion. Plus que ça même. Selon le successeur de Steve Nash, baisser les minutes de Durant est indispensable (via SNY).

“C’est la priorité numéro 1. Les minutes s’accumulent, on essaye toujours de gérer ça intelligemment sur le court et le long terme.”

“The minutes are adding up” The Nets are looking for chances to rest Kevin Durant https://t.co/5CXPABYahg pic.twitter.com/fliz9D7Uce — SNY (@SNYtv) December 10, 2022

Baisser le temps de jeu de Durant, et lui donner occasionnellement des jours de repos comme par exemple ce soir pour le back-to-back à Indiana, que KD pourrait manquer.

C’est le plan pour les Nets, mais dans le même temps ces derniers ont eu besoin de toutes les minutes de leur superstar pour garder la tête hors de l’eau en ce début de saison, entre blessures (coucou Ben Simmons), polémiques (coucou Kyrie Irving), changement de coach (coucou Steve Nash) etc. On rappelle que sous l’impulsion d’un Durant en mode MVP, Brooklyn affiche aujourd’hui un bilan tout juste positif de 15 victoires – 12 défaites grâce à la belle dynamique actuelle (six victoires en sept matchs à la maison). C’est un scénario qui rappelle un peu celui de l’an dernier, où Durant avait déjà été très sollicité alors que Kyrie était interdit de terrain et que James Harden galérait à retrouver son rythme. La suite, on la connaît : une blessure au genou à la mi-janvier, des Nets qui s’écroulent complètement au classement sans Easy Money, et KD qui termine la saison sur les rotules avec une terrible série de Playoffs face aux Celtics. Typiquement le genre de scénario qu’on ne veut pas reproduire à Brooklyn.

Là est toute la problématique du côté de BK : Jacque Vaughn sait qu’il doit réduire le temps de jeu de Kevin Durant pour éviter de trop l’user et ainsi diminuer les risques de blessures, mais dans le même temps les Nets restent hyper dépendants des performances de KD.

Est-ce que cela peut changer avec le retour de Simmons (il a rejoué hier face aux Hawks), un Kyrie Irving qui monte en puissance après son absence pour suspension et un T.J. Warren à nouveau sur les parquets ? Si le coach des Nets aimerait répondre oui à cette question, pour l’instant il ne peut pas. La bonne nouvelle pour Vaughn, c’est que le calendrier de Brooklyn va offrir un peu de répit à Durant : après le back-to-back de ce soir à Indiana, Brooklyn jouera lundi à Washington – la ville natale de KD – puis seulement vendredi à Toronto, de quoi recharger un peu les batteries.

Cela semble indispensable.