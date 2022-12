Considéré comme un défenseur plutôt solide en NBA, l’arrière des Celtics Derrick White a croisé la route d’un Stephen Curry injouable lors des dernières Finales entre Boston et Golden State. Il raconte à quel point c’est usant de défendre sur le sniper le plus redoutable de l’histoire du basket.

On ne présente évidemment plus Stephen Curry, quadruple champion NBA et double MVP qui a révolutionné la Grande Ligue à travers ses innombrables banderilles à 3-points.

Mais un aspect qui est trop peu souvent mis en avant lorsqu’on parle de la greatness du bonhomme, c’est tout ce qui se passe sur le terrain avant même que Steph ne dégaine du parking : sa capacité exceptionnelle à bouger sans ballon, sa condition physique absolument parfaite qui lui permet de fatiguer les défenses, les espaces qu’il ouvre à ses copains sans même toucher le ballon tellement il représente une menace pour l’adversaire… bref toutes ces choses qui restent un peu dans l’ombre mais qui font véritablement de Curry un joueur unique. Et Derrick White, le joueur des Celtics, est peut-être celui qui exprime le mieux cette peur constante que provoque Steph quand une équipe se retrouve face à lui (via le podcast de J.J. Redick, The Old Man and the Three).

“Pendant 48 minutes, vous vous demandez, ‘Où est Steph’. Vous devez avoir conscience de l’endroit où il est à tout moment. Est-ce qu’il sort d’un écran, est-ce qu’il a la balle, est-ce qu’il joue sans ballon ? Cela vous use mentalement. Les choses gravitent tellement autour de lui que ça ouvre aussi des opportunités pour les autres. C’est une parano constante, si je puis dire. […] C’est le meilleur shooteur de l’histoire, il peut tirer de partout. En sortie de dribble, en catch & shoot. C’est ce qui le rend différent de toutes les autres personnes ayant joué au basket.”

Clairement, ça sent le vécu.

The 3-point 👑 (@StephenCurry30) splashed down 7 3-pointers in Game 4 for his 4th consecutive #NBAFinals game with 5+ 3PM 💧 pic.twitter.com/26K0XE0lxw — NBA (@NBA) June 11, 2022

Lors des dernières Finales NBA entre les Warriors et les Celtics, Stephen Curry a étalé tout son talent sur la plus grande des scènes, et contre une défense considérée comme la meilleure de la Ligue. 31,2 points de moyenne, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 48% au tir dont 44% derrière l’arc et 86% aux lancers-francs, tout ça pour guider Golden State vers un nouveau titre de champion et obtenir son premier titre de MVP des Finales.

Une performance légendaire pour Steph, qui est reparti sur un rythme similaire en ce début de saison 2022-23, tout ça alors qu’il a aujourd’hui 34 ans. Où peut-il bien s’arrêter ? Difficile à dire mais en tout cas, Curry n’a pas l’intention de ralentir la cadence.

Pour le plus grand malheur des défenses adverses…

Source texte : The Old Man and The Three