Alors qu’il a fêté cette année ses 34 ans, Stephen Curry ne semble pas pressé de ranger les baskets. À l’occasion de la remise de son titre d’athlète de l’année 2022, le meneur des Warriors a indiqué qu’il se voyait jouer encore un bout de temps en NBA.

30 points, 7 passes, 6,6 rebonds, presque 50% au tir, 43% de loin, 91% sur la ligne (le petit 50/40/90 qui va bien). Non, il ne s’agit pas des stats de Steph Curry lorsqu’il a été élu MVP (deux fois) mais bien celles de cette saison 2022-23. Malgré les années qui passent, le Chef continue de banaliser le fantastique, à tel point qu’il a réussi à faire croire à certains qu’il pouvait mettre cinq tirs de suite depuis son propre panier. C’est dire si la star des Dubs nous a habitués à réaliser des dingueries au fil des années. Le temps justement, combien en reste-t-il au natif d’Akron pour garnir son palmarès ? Interviewé lors de la soirée de Sports Illustrated, le meneur semble serein quant à son avenir. S’il ne donne pas de date, on comprend qu’il compte bien pousser jusqu’au maximum. Des propos rapportés par Charlie Walter de CBS Sports.

Asked Steph Curry how long he thinks he can play. Curry said he received advice from Tom Brady on how to approach the matter. #DubNation pic.twitter.com/Z56Hc0C4Op — Charlie Walter (@CharlieWalterTV) December 9, 2022

“C’est une bonne question. À dire vrai j’en ai parlé à Tom Brady et son conseil était de prendre les années les unes après les autres. Il n’y a pas de raison de se mettre la pression à se demander combien de temps tu peux le faire. Ton corps te le dira. Je ne me vois pas arrêter de sitôt.”

On imagine d’ici les fans des Warriors rêver d’un Curry qui continue à carburer à 45 ans comme le fait Tom Brady en NFL. On est encore loin d’un tel scénario. Le point positif pour Steph c’est qu’à l’inverse d’autres joueurs qui ont basé leur jeu sur l’aspect athlétique, et qui ont donc pris de plein fouet un déclin physique, lui devrait moins souffrir avec son style de sniper. En outre, le Splash Brother est connu pour son éthique de travail et ses préparations physiques intenses. Sous contrat avec les Warriors jusqu’en 2026, il devrait donc jouer à minima en NBA jusqu’à ses 38 ans mais rien ne dit qu’il ne prendra pas un peu de rab pour pousser peut-être jusqu’à 40. De quoi tenter d’aller garnir un peu plus son armoire à trophées et rendre toujours plus dingues ses records à 3-points.

Les adorateurs de Stephen Curry peuvent dormir tranquille, le joyau des Warriors n’a pas prévu d’arrêter le basket de sitôt. Une excellente nouvelle pour la compétitivité de Golden State sur les prochaines années, une moins bonne pour les défenseurs qui vont devoir se le coltiner.

Source texte : Charlie Walter / CBS Sports