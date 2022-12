Chez TrashTalk, on aime écrire des articles, des livres ou des blagues d’un goût plus ou moins sucré sur les réseaux sociaux. On aime organiser des événements pour réunir les fans de balle orange aussi souvent que possible. On aime faire des vidéos pour parler NBA tout au long de l’année. Mais on aime aussi lire et ça tombe bien puisque des livres autour du basket, ce n’est pas ce qui manque. Désormais, nous vous partagerons nos impressions sur les bouquins que nous lisons, histoire de vous les faire découvrir ou redécouvrir, de vous donner envie (nous l’espérons) de les parcourir. Allez, aujourd’hui : “Deep 3 – Tome 1”.

“Tout le monde peut atteindre son idéal. De tout ton cœur, crie sans cesse le nom de celui que tu rêves d’être.”

C’est par cette jolie citation que démarre le manga “Deep 3”. Il raconte l’histoire de Damian Kawai, un jeune très doué sur un terrain de basketball auquel il consacre sa vie depuis son enfance. Il n’est qu’en seconde au lycée Kirikami mais déjà titulaire et la star montante de l’équipe. Damian n’a d’ailleurs qu’un seul objectif : intégrer la fameuse NBO aux États-Unis. Malheureusement, il découvre qu’il souffre d’un trouble moteur, appelé le Yips, qui lui paralyse les bras à l’approche du panier. Loin d’être idéal pour marquer des points. Les médecins sont pessimistes. Les espoirs de voir Damian Kawai réaliser son rêve américain sont maigres, pour ne pas dire nuls. Il va néanmoins s’accrocher et débarquer au tournoi national inter-lycées du Japon avec la ferme intention de faire tout ce qui sera nécessaire pour faire avec son Yips et pour gagner. C’est le début de cette histoire que nous retrouvons dans le tome 1 de “Deep 3”. Une histoire individuelle et collective tant les équipiers et le coach de Damian vont le soutenir.

Le scénariste Mitsuhiro Mizuno et le dessinateur Ryôsuke Tobimatsu nous proposent ici un vrai manga dans le milieu du basketball. Les dessins tiennent beaucoup compte des mouvements spécifiques de ce sport. Dunks, tirs de loin, contres et autres actions prennent vie en noir et blanc sous nos yeux. C’est un manga que les amateurs de basket vont lire avec un petit sourire en coin à la vue des noms des personnages principaux. Damian – on rappelle que le titre est “Deep 3”- Kawai n’est autre que le fils d’un certain Earvin Johnson dont la silhouette fait clairement penser à Kobe Bryant. On y croise aussi un intérieur athlétique nommé Hakeem Olowokandi ou un joueur star répondant au nom de Allen Hatano et dont les cheveux tressés ne sont pas sans nous rappeler un autre Allen… Et puis, au-delà des noms et des références, Deep 3 parle la langue du basketball. Les joueurs et les coachs nous parlent d’écrans, de small ball, de mismatch. Les opposants de Kirikami font des plans tactiques pour tenter d’empêcher Damian Kawai de marquer. On est vite plongé dans chaque match en fonction de son déroulé, des choix qui sont faits par les équipes et, bien sûr, de la réussite du héros.

Belles animations, grosses références, tableau noir et une intrigue qui voit le héros affronter de nombreuses difficultés. Des adversaires réputés imbattables, un syndrome qui ne guérit pas, la pression d’un recruteur NBO dans le public, l’ombre d’un père qui plane. Bref, les filets des paniers vont devoir trembler pour que son avenir de basketteur s’éclaircisse.

Deep 3 – Tome 1