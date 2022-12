Chaque année, le très renommé magazine Sports Illustrated récompense le meilleur athlète selon ses performances sur les terrains sans oublier sa contribution en dehors. Et en 2022, aux yeux de SI, personne n’a fait mieux que Stephen Curry, une nouvelle fois champion NBA avec ses Warriors.

L’année 2022 restera comme l’une des plus belles de la carrière légendaire de Stephen Curry.

C’est en 2022 que Steph a remporté son quatrième titre de champion NBA avec Golden State, peut-être le plus impressionnant de tous pour lui en matière de leadership et de performances individuelles. C’est en 2022 qu’il a gagné son premier titre de MVP des Finales, et son premier titre de MVP du All-Star Game après avoir planté 50 points au match des étoiles. Enfin, c’est également en 2022 qu’il a été diplômé de l’université de Davidson, sans oublier d’apporter sa contribution en dehors des parquets à travers sa fondation Eat.Learn.Play.

Pour toutes ces raisons, Sports Illustrated a donc voulu récompenser Steph Curry du titre honorifique de “Sportsperson of the Year”, autrement dit Athlète de l’Année 2022 tous sports confondus. Le meilleur shooteur de l’histoire ajoute ainsi son nom à une liste hyper prestigieuse sur laquelle se trouvent de très grands noms NBA comme Bill Russell (1968), Kareem Abdul-Jabbar (1985), Michael Jordan (1991), David Robinson et Tim Duncan (2003), Dwyane Wade (2006) et LeBron James (2012, 2016, 2020), sans oublier d’autres grands noms tout court comme Muhammad Ali, Tiger Woods, Tom Brady, Serena Williams ou encore Michael Phelps.

C’est une grande première pour Stephen Curry, même s’il avait déjà été récompensé en 2018 en compagnie de l’ensemble des Golden State Warriors. Sur certaines années, Sports Illustrated préfère effectivement mettre en avant une équipe complète plutôt qu’un seul joueur, et il y a quatre ans les Warriors remportaient leur troisième titre NBA en quatre saisons avec Steph, Kevin Durant, Draymond Green et Klay Thompson.

Cette énième récompense pour Curry vient en tout cas solidifier encore un peu plus la magnifique legacy du bonhomme, une belle façon de boucler la boucle pour celui qui a tout raflé ou presque en 2022.

