Les Warriors doublent la mise face aux Wizards à Tokyo : 104-95, 17 points pour Stephen Curry, la hype monte doucement

Warriors et Wizards ont conclu leur tournée japonaise par un ultime affrontement au petit matin. Tout comme il y a trois jours, c’est Golden State qui repart avec la victoire (104-95).

Pour la petite boxscore qui va bien, suivez le lien magique.

La pré-saison se poursuit au pays du soleil levant et on retrouve encore Washington et Golden State au menu de cet affrontement matinal. Préservé, Klay Thompson n’est toujours pas en tenue tout comme Bradley Beal pour les copains de Poudlard. Que dire de ce match à part ça ? Deux équipes qui se rendent coup en première mi-temps avec comme toujours côté GS une avalanche de ballons perdus (15 sur la seule première mi-temps !). Pré-saison oblige, les temps de jeu des titulaires sont fortement limités et Steve Kerr décide de bencher ses starters dès la mi-temps. Stephen Curry aura au moins pu préchauffer un tantinet (17 points en 17 minutes à 7/13 au shoot), on va pas se plaindre hein. Wes Unseld est plus patient et Kristaps Porzingis prend chaud dans le troisième quart-temps pour donner une avance confortable à Washington. Golden State sauve les meubles grâce aux tirs du parking d’un Patrick Baldwin Jr. en mode Reggie Miller (12 points, 4/5 du parking en 17 minutes). Les Wizards tiennent le bon bout, on se dit que ça va le faire et puis on arrive à un money time en mode jeunesse contre jeunesse et celle de Golden State va frapper fort. Portés par un trio Moody-McClung-Baldwin en mission, les Warriors retournent leurs adversaires façon crêpes Wahou. Ils étaient menés de 16 points à dix minutes de la fin et vont finir le match sur un… 30-5. Game over.

Rui Hachimura put up a TOUGH double-double in front of his home country crowd in Tokyo. A special night for Japanese hoops. 🇯🇵#NBAJapanGames pic.twitter.com/PotfKfcB4T — NBA (@NBA) October 2, 2022

Moses Moody and Mac McClung did their thing tonight in the @warriors win in Tokyo. 🔥#NBAJapanGames pic.twitter.com/RIzQ83onrc — NBA (@NBA) October 2, 2022

Fin de la tournée au Japon pour les deux franchises, qui vont à présent retourner aux States pour la suite de leur pré-saison. Les Warriors retrouveront les Lakers le 10 octobre au Chase Center et pendant ce temps-là, les Wizards iront rendre visite aux Hornets en Caroline du Nord.

