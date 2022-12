USA, Porto Rico, Taïwan, Chine, Russie, et désormais l’Égypte. Non, ce n’est pas l’itinéraire de votre futur tour du monde mais les différentes destinations visitées par l’ancien prodige O.J. Mayo, qui va continuer sa carrière du côté du Zamalek Sporting Club si l’on en croit les dernières infos.

Les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas. Mais ceux qui suivaient la NBA à la fin des années 2000 se souviennent de lui comme d’un arrière hyper talentueux que certains considéraient carrément comme le futur LeBron James. La carrière NBA d’O.J. Mayo n’a finalement jamais répondu aux attentes, néanmoins sa carrière tout court n’est pas terminée puisqu’il va donc porter les couleurs du Zamalek SC – au Caire – si l’on en croit le média égyptien Kooora (via RealGM)

OJ Mayo To Continue Career In Egypt https://t.co/cvXqAxcbyg — RealGM (@RealGM) December 7, 2022

Juste pour info, Zamalek est considéré comme le club de basket numéro 1 en Égypte, club qui a notamment remporté la toute première édition de la BAL (Basketball Africa League) en 2021 et qui a également participé à la FIBA Intercontinental Cup 2022. O.J. Mayo a donc choisi une destination privilégiée pour visiter l’Égypte et ajouter une expérience supplémentaire à son CV de globe trotter.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Mayo – troisième choix de la Draft 2008 on le rappelle – a passé huit saisons en NBA, de Memphis à Milwaukee en passant par Dallas. Il a quitté la Grande Ligue en 2016 sur une suspension pour violation du programme anti-drogue de la NBA, et après une fracture de la cheville alors qu’il évoluait aux Bucks aux côtés d’un certain Giannis Antetokounmpo.

Au final, O.J. Mayo a joué 547 matchs (324 en titulaire) dans la meilleure ligue du monde, pour des stats de 14 points, 3 rebonds, 3 passes et 1 interception. Un peu décevant pour le “Next LeBron”, vous en conviendrez.

__

Source texte : Kooora (via RealGM)