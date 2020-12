LeBron James élu Athlète de l’Année 2020 par Time Magazine : facile quand on est mis en lumière par Alex Caruso

Qui dit fin d’année civile, dit souvent bilan. Avant de se projeter vers 2021, le très scruté Time Magazine se retourne, comme à son habitude, vers l’année écoulée et honore les personnalités qui ont fait cette laborieuse année 2020. Et au rayon sportif, il ne pouvait en être autrement : LeBron James est élu pour la troisième fois (après 2012 et 2016) Athlète de l’Année, se voyant récompensé pour son immense impact sur et en dehors des terrains.

2012 le triomphe, 2016 la quintessence, 2020… la postérité ? Récompensé pour la troisième fois de cette distinction honorifique d’Athlète de l’Année par l’hebdomadaire Time Magazine, LeBron James aura vu chaque étape de son immense carrière honorée de ce plébiscite, hormis son back-to-back 2013. Succédant à l’équipe américaine de football féminin, LeBron James se voit là récompensé de tous ses accomplissements… On les connaît tous mais parce que c’est le King, voici une petite liste non exhaustive de l’année 2020 de LeBron :

Titre NBA et Trophée de MVP des Finales à 35 ans.

Remet les Lakers sur le toit de la NBA, dix ans après.

Le tout, symbolique à son apogée, l’année du décès de Kobe Bryant.

Sans oublier la réalisation de tout cela au cœur d’un contexte sanitaire qui a, à peine, affecté la saison.

En jonglant, sinon c’est trop facile, avec un investissement hors-terrain massif et pesé en temps de crise sociale des États-Unis et d’élection du POTUS.

Avoir offert une nouvelle bague à Gérard Smith.

Le retour des Taco Tuesday.

Tournage de Space Jam 2.

Personnalité dépassant le cadre du sport, LeBron James est devenu une voix écoutée qui pèse aux États-Unis. Jouant de son image (superbement peinte pour son portrait dans le Magazine), il aura utilisé son statut de champion sur tous les fronts, passant à l’action, comme avec son association More Than A Vote en cette année d’élections américaines. Attendu pour sa 18è saison sur les parquets NBA, après avoir prolongé pour deux années supplémentaires, le temps ne semble pas avoir d’impact sur LBJ, qui n’a pas fini de faire parler de lui pour un bon moment encore.

Honoré d’une nouvelle récompense individuelle, LeBron James aura réalisé un véritable raz-de-marée en 2020 malgré un contexte général qui l’aura vu, à 35 ans, repousser ses limites et relancer un épineux débat du Greatest Of All-Time. Une autre histoire.

