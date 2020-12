25 000 dollars d’amende pour Kyrie Irving et les Nets : sécher les conférences de presse, ça passe pas pour la NBA

Avec le début des camps d’entraînement et la pré-saison qui est sur le point de commencer, les joueurs sont tenus de remplir quelques obligations, comme répondre aux questions des journalistes, et ce même dans le climat actuel. Kyrie Irving a brillé par son absence devant les médias et a ainsi été sanctionné par la NBA.

25 000 dollars d’amende. Voilà comment commence la saison 2020-21 de Kyrie Irving. Vu son salaire, ça ne va pas changer sa vie mais disons qu’il y a mieux comme départ que de passer à la caisse. D’après Shams Charania de The Athletic, les Nets ont également été sanctionnés d’un montant similaire. Allez, 50 000 dollars dans les caisses de la NBA. Pour rappel, au lieu de répondre aux questions des médias, Uncle Drew avait lâché un communiqué il y a une semaine pour prévenir de son absence.

Je m’engage à me présenter au travail chaque jour, prêt à prendre du plaisir, être compétitif et performant pour gagner des titres aux côtés de mes coéquipiers et collègues de la franchise des Nets. Mon objectif cette saison est de laisser mon travail sur et en dehors du terrain parler de lui-même.

On sait que la relation entre Kyrie Irving et les médias n’a pas toujours été des plus fluides. On sait aussi que Kyrie a plusieurs fois pointé du doigt le rôle des médias qui – selon lui – utilisent ses propos pour faire du buzz « dans une société dominée par le clic ». Voici donc le dernier épisode de la série « Kyrie et les médias ». Suite à la sortie de ce communiqué, certains ont commencé à se demander si Drew allait sécher toutes les conférences de presse pendant la saison. Selon un porte-parole des Nets, imaginer un tel scénario est prématuré, Irving souhaitant « construire une relation respectueuse avec les médias ». Pas sûr que sortir un communiqué au lieu de se présenter au Media Day d’avant-saison soit le meilleur moyen pour aborder l’année sur de bonnes bases, et puis on imagine que les Nets veulent éviter de se prendre amende sur amende pendant la prochaine campagne.

Kyrie Irving et les Nets débutent la saison par une amende, de quoi pousser Uncle Drew à revenir près des journalistes ? S’il veut éviter les sanctions de la part de la NBA, l’ami Kyrie n’a de toute façon pas trop le choix.

