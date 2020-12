Officiel : Paul George prolongé pour 4 ans et 190 millions par les Clippers, mérité pour ce joueur qui a tout prouvé en Playoffs

Breaking news provenant tout droit de Los Angeles ! En ce jeudi soir calme et pour varier un peu l’actu actuellement dominée par le dossier James Harden, Paul George et les Clippers sont tombés d’accord sur une très grosse prolongation de contrat. Le fiasco des derniers Playoffs ? Déjà oublié.

190 millions de dollars sur quatre années de plus. Voilà le deal que vient de signer Paul George si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN. Une extension maximale qui vient s’ajouter à la dernière année de son contrat actuel, d’une valeur de plus de 35 millions de dollars, et qui annule ainsi la player option que possédait PG sur la saison 2021-22. Au lieu de ça, George va gagner 226 millions sur les cinq années à venir, avec en plus une player option à… 48,8 millions en 2024-25, quand le copain de Kawhi approchera les 35 ans. Wow ! Récemment, George avait déclaré sa volonté de faire tout le reste de sa carrière en Californie, lui qui est né à Palmdale près de Los Angeles. Une déclaration que certains avaient pris avec des pincettes (coucou Dame) car l’ami Paulo possédait déjà plusieurs sorties médiatiques de ce type à son actif, notamment avec Indiana et Oklahoma City. On sait comment ça s’est terminé. Mais aujourd’hui, il semble bien installé dans la Cité des Anges, encore mieux avec la signature de ce contrat XXL. Côté Clippers, ce deal confirme les dernières rumeurs, qui disaient que la franchise californienne comptait toujours sur PG-13 malgré ses performances catastrophiques lors des derniers Playoffs à Orlando. Pas de trade au programme. Non, tiens Paulo, on t’offre plutôt une extension maximale. Après tout, le proprio Steve Ballmer est plein aux as et peu importe le climat économique actuel, il sort le chéquier.

Si on ne remet pas en cause le gros talent de Paul George et sa capacité à dominer des deux côtés du terrain, voir les Clippers lui proposer une extension maximale après le fiasco de la bulle est assez cocasse. Alors oui, on comprend tout ce qu’il y a derrière. Les Clippers ont lâché une blinde au Thunder pour obtenir George et ensuite Kawhi Leonard. Les deux sont un peu liés et l’autre franchise de Los Angeles a ainsi voulu sécuriser le All-Star sur le long terme, annulant tout risque d’un potentiel départ en 2021 ou 2022. Cela donne également une garantie supplémentaire en vue d’une prolongation de Kawhi, qui peut lui aussi devenir agent libre dans un an s’il le souhaite car le Fun Guy possède une player option sur la campagne 2021-22. Tout ça joue, évidemment. Mais quand on voit ce que George a tendance à proposer en Playoffs ces dernières années, on a de plus en plus de mal à le considérer comme un max player. Car il n’y a pas uniquement le fiasco de la bulle, où PG fut l’un des symboles du choke des Clippers, éliminés en demi-finales de Conférence Ouest après avoir mené 3-1 contre Denver. En effet, on ne peut pas dire que ça soit un épisode isolé lié à un environnement particulier et difficile, dans lequel George n’était vraiment pas à l’aise. On parle d’un joueur qui n’a pas passé un tour de Playoffs depuis 2014, un joueur qui a lâché une perf à 5 points et 2/16 au tir dans un match à élimination en 2018, un joueur qui n’a pas l’habitude d’élever son niveau de jeu quand ça compte vraiment. Et quand vous ajoutez à ça un historique de blessures, des déclarations pas toujours très inspirées, une relation qui a déjà connu des hauts et des bas avec certains de ses coéquipiers de L.A. et l’âge du principal intéressé, on se dit que ce contrat a le potentiel pour devenir l’un des pires de la NBA.

Non seulement Paul George nous doit une revanche après ses derniers Playoffs, mais avec cette énorme prolongation de contrat en plus, il va vraiment falloir qu’il cartonne pour tenter de justifier un tel investissement. Et la seule vraie justification qui existe, c’est un titre NBA.

