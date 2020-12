James Harden rajoute le Heat et les Bucks à sa liste de cadeaux : Giannis verra-t-il un autre barbu pour Noël ?

Saga James Harden, épisode 235. On tourne actuellement à deux articles par jour sur le sujet et on continue donc sur ce bon rythme grâce à une dernière info qui vient tout juste de sortir. James Harden a ajouté deux équipes à sa liste des destinations préférentielles.

D’abord c’était Brooklyn. Mais quand James Harden a vu que c’était le calme plat dans les discussions entre les Nets et les Rockets, il a élargi sa liste en y ajoutant les Sixers, avec potentiellement d’autres contenders. Et visiblement, dans ces autres contenders, il y a le Heat et les Bucks. En effet, selon Shams Charania de The Athletic, Miami et Milwaukee font partie des destinations envisagées par le Barbu en cas de transfert. What ?? Ça serait tellement épique de voir Harden et Giannis Antetokounmpo sous le même maillot après leurs différents clashs, mais c’est un scénario qui est difficilement imaginable car les Daims n’ont pas vraiment de quoi satisfaire les Rockets, qui veulent une jeune star en devenir ou un grand nom en retour, avec des picks de draft en plus. On doute que Khris Middleton fasse l’affaire et derrière c’est assez limité, il faudrait peut-être ajouter une troisième franchise au deal mais c’est tendu. Du côté du Heat, on sait que Pat Riley est le genre de mec à tenter des coups de poker et qu’il vise potentiellement une star supplémentaire pour augmenter les chances de titre de Miami. Mais il a réussi à construire un groupe qui sort tout juste d’une participation aux Finales NBA et peut potentiellement se poser sur le dossier Giannis en 2021, une possibilité qui s’envolerait avec une arrivée d’Harden. Dans de potentielles discussions entre les Rockets et le Heat, Houston demanderait très probablement Bam Adebayo, une pièce que Miami ne lâchera jamais. Autant on peut imaginer Patoche transférer Tyler Herro pour récupérer un Harden ou un Bradley Beal, autant Adebayo semble intouchable. Et les Fusées ne vont sans doute pas se contenter d’un Tyler Herro.

Pour rappel, James Harden possède encore deux années de contrat et une player option sur la troisième, avec un salaire de 41 millions de dollars pour la saison à venir, puis 44 et potentiellement 47. Deux années de contrat, c’est à la fois assez pour que les Rockets ne se précipitent pas pour bouger leur star, et peu pour les autres franchises qui envisagent éventuellement un transfert pour l’obtenir, sans oublier qu’on parle d’un joueur extrêmement ball-dominant qui a dominé le système Houston pendant des années et des années. Tout ça rend un transfert du bonhomme compliqué, d’autant plus que Ramesse n’arrange pas sa réputation avec son comportement actuel. Malgré les demandes de leur superstar et ses sorties en boîte en plein début de camp d’entraînement (et en pleine pandémie aussi), les Fusées n’ont toujours pas changé leur fusil d’épaule. Tant qu’il n’y a pas de grosse contrepartie, pas de transfert à court terme. D’après The Athletic, si une équipe comme Brooklyn veut récupérer James Harden, elle devra lâcher soit Kyrie Irving soit Kevin Durant. Ça montre bien les intentions de Houston. On pense éventuellement à un scénario où les Sixers de Daryl Morey lâchent Ben Simmons pour récupérer le Barbu, un retour qui pourrait plaire aux Rockets, mais ça n’en prend pas le chemin aujourd’hui, Philly voulant continuer à construire sur Ben et Jojo Embiid.

La liste des équipes s’allonge, mais James Harden est toujours dans une impasse. Demain, on aura probablement les deux équipes de Los Angeles sur cette liste, avec du Boston ainsi que toutes les autres équipes potentiellement capables de se mêler à la course au titre. Stay tuned.

Source texte : The Athletic