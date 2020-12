Le Jazz fait ses courses de Noël… Du pain, du sel et un Shaq Harrison dans le caddie de Utah

OH, la Free Agency est toujours en vie : énorme pic sur l’électrocardiogramme totalement plat du marché des agents libres restants ! Au milieu des fonds de tiroirs et d’un peu de colle UHU qui restent disponibles pour le banc de certaines équipes, Shaquille Harrison rejoint le Jazz. Pour un an et une boîte de thon, Utah gagne en profondeur de banc et en défense en s’offrant un back-up de back-up à la mène.

Shaquille Harrison savait que son aventure était arrivée à son terme avec les Bulls, qui n’avaient plus grand-chose à lui donner derrière Coby White – Tomas Satoransky – Ryan Arcidiacono – la mascotte, etc… En signant à Utah, relançant au passage une Free Agency devenue aussi soporifique qu’un Cleveland – Sacramento, celui qui tournait l’an dernier à 4,9 points, 2 rebonds, 1,1 assist et 0,8 interception de moyenne lors de ses 11 minutes de jeu apportera sa rigueur défensive au pied levé à la second unit du Jazz, qui peut en avoir bien besoin. La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic. Derrière Mike Conley mais aussi Jordan Clarkson, Harrison devrait avoir quelques minutes de jeu en lieu et place d’un certain Emmanuel Mudiay totalement porté disparu, comme ses chances de voir un nouveau contrat NBA débarquer sur son bureau.

Shaq Harrison is signing a one-year, minimum deal with Utah, sources said. https://t.co/24Mn42K17W — Shams Charania (@ShamsCharania) December 9, 2020

Après des expériences en demi-teinte d’abord chez les Suns puis deux années durant dans la Windy City, Shaq Harrison arrive cette fois-ci dans un projet qui semble lui correspondre un peu plus puisqu’il jouera un rôle défensif dans le backcourt et devrait s’en tenir à cela. Mudiay, porté sur l’offensive, n’apportait pas cela (et pas grand-chose de manière générale) et les hommes de Quin Snyder voient là débarquer un homme qui – une fois sur le terrain – pourra par exemple libérer Donovan Mitchell offensivement, même s’il n’avait pas vraiment besoin de ça. Mais quitte à faire signer un joueur, autant qu’il y ait une certaine logique.

La Free Agency continue son petit bonhomme de chemin, le dernier gros coup restant libre sur le marché est… probablement une légende. Si vous avez besoin d’un petit renfort en bout de banc pour votre association, regardez toujours dans ce gros et beau tableau, vous trouverez peut-être des petites idées.

Source texte : The Athletic