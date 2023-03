Talen Horton-Tucker a signé l’une des grosses performances de la nuit. Face à des Spurs friables en défense, l’arrière remplaçant du Jazz a claqué 41 points, 5 passes et 4 rebonds, un career high qui entretient le petit espoir de Utah de rallier le play-in tournament.

Il y a des perf’s auxquelles on ne s’attend vraiment pas. Celle de Talen Horton-Tucker cette nuit en fait partie. Il faut dire que les planètes étaient alignées : une tonne d’absents côté Jazz (Markkanen, Clarkson, Sexton, Gay…) et une défense des Spurs plus friable qu’un étudiant à qui l’on propose une bière le jeudi soir. Résultat des courses, THT s’est éclaté 30 minutes pour un total de 41 points (career-high), 5 passes et 4 rebonds :

𝟰𝟭 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 on 60% shooting from the field 💥 let’s watch that again 🎥#TakeNote | @zionsbank pic.twitter.com/olV3M8ERDD — Utah Jazz (@utahjazz) March 30, 2023

Particulièrement adroit hier (60% de réussite à 15/25), Horton-Tucker en a également profité pour distiller quelques caviars dont deux alley-oop pour son intérieur Azubuike, incroyable phrase de fin de saison en roue libre. Un match vraiment abouti du back-up de Salt Lake City, et avec la (nouvelle) défaite des Mavs cette nuit face au Sixers, Utah n’est plus qu’à un match du bilan de Dallas (11ème) en ayant une rencontre en moins. Cependant la route pour le play-in paraît sacrélent obstruée quand on regarde de plus près le calendrier du Jazz pour leurs six derniers matchs : Celtics, Nets, Lakers x2, OKC et Denver, dur d’y croire… mais ce ne serait pas la première fois que les joueurs de Will Hardy nous surprennent cette saison. Alors, on y croit ?