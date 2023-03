Ça y est, 17 ans après… les Kings vont retrouver les Playoffs. Dans cette soirée historique pour Sacto, un petit jeune est venu rajouter la cerise sur l’énorme pièce montée des Californiens : Keegan Murray est le nouveau recordman de 3-points inscrits par un rookie sur une saison avec 188 bombes du parking.

C’est un record passé un peu inaperçu tant les émotions de cette nuit ont été fortes pour les fans des Kings, et plus généralement de NBA. Sacramento est en Playoffs. 17 ans que cette phrase n’avait pas été prononcée. Une fois remis de nos émotions, on s’est aussi rappelé qu’un petit rookie avait réussi un truc pas commun. Avec 188 paniers à 3-points, Keegan Murray devient ainsi le nouveau recordman de réalisations derrière l’arc sur une saison pour un rookie. L’accomplissement d’une saison ahurissante pour le pick #4 de la dernière Draft, qui shoote tout simplement au dessus des… 40% du parking sur ses 73 matchs de saison régulière.

Le record appartenait jusque-là à un certain… Donovan Mitchell, qui dans son année rookie en 2017-18 au Jazz avait envoyé 187 bombinettes. Au-delà de la performance statistique impressionnante du jeune Roi, ce record témoigne aussi de la transformation du jeu en NBA. Sacramento a en tout cas réalisé une saison historique à tous les points de vue en proposant l’un des jeux les plus attractifs de la ligue, le tout récompensé donc par une qualification et un record pour l’un des artificiers en chef des Kings.

