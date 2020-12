B.EASE, l’équipementier français qui vient conquérir les parquets : cocorico, on vous présente la SUSPENDED

Quand un nouvel acteur français débarque dans le paysage des équipementiers spécialisés dans le basketball, il faut qu’on en parle. Pour ceux qui n’ont pas déjà eu la chance d’être présentés, voici donc B.EASE et son second modèle de chaussures baptisé SUSPENDED.

Créée en 2017, B.EASE est connue pour concevoir ses sneakers et autres produits de manière participative en questionnant directement les basketteurs et les basketteuses sur le bitume et les parquets afin de cibler au mieux leurs besoins. On les a notamment déjà vues aux pieds de Livio Jean-Charles, drafté au premier tour par les Spurs en 2013 et qui faisait encore le bonheur de l’ASVEL la saison dernière. Si on découpe un peu le nom de la firme, le B initial fait évidemment référence au sport préféré de ton sport préféré. Ease désigne la simplicité de pouvoir jouer pratiquement n’importe où et n’importe quand à la seule condition de disposer d’un ballon et des chaussures adéquates. Enfin, Be at ease peut se traduire par être à l’aise. Vous l’aurez capté, les concepteurs misent tout sur le confort d’utilisation, qui fut le principal critère réclamé par près de la majorité d’un panel formé par 415 joueuses et joueurs (48%). Mais on est habitués à la rengaine depuis longtemps, chausser des souliers douillets n’est pas suffisant et il faut également accompagner la performance des pratiquants à tous les niveaux tout en conservant cette notion de style si importante au moment d’arriver au terrain pour lancer un pick-up game avec des inconnus ou au match du week-end. C’est l’idée à l’origine de la SUSPENDED qui concentre tous ces atouts.

Pas la peine d’avoir fait Anglais LV2 pour comprendre la volonté de la marque avec le blaze de la grande soeur de la Iron Feet. La SUSPENDED a donc été élaborée pour cocher une à une toutes les cases afin d’apporter le confort dynamique nécessaire pour être performant sur les terrains en gardant la classe en toute circonstance comme un dunkeur élégant qui s’élève dans les airs en donnant l’impression de voler. Pour cela, ce sont 160 joueuses et joueurs, amateurs ou professionnels et passionnés de chaussures qui ont été consultés durant son développement pour répondre à toutes leurs attentes. Côté technique, le dynamisme de la SUSPENDED est garanti par sa semelle inédite en bi-mousses et des matériaux révolutionnaires. On appréciera aussi apprendre qu’une partie de la tige a été conçue en matière issue de bouteilles en plastique recyclé. Un saut à pied joint dans la section développement durable effectué par B.EASE qui propose aussi un sac et un maillot 100% issu de matière recyclée. Mais puisqu’on sait qu’une image vaut plus que mille mots, on vous laisse juger par vous même ce que cette sneakers de conception française a dans le ventre après quelques mots de Stephany Skrba, joueuse professionnelle de la SIG.

« Très confortable, je ne me sens ni trop serré ni trop large. Le pied est bien soutenu et l’amorti est très agréable. Il y a aussi un très bon maintien autour du pied en particulier au niveau de la cheville. Je valide ! »

B.EASE joue des coudes sous la raquette pour se faire une place dans le vaste univers des équipementiers sportifs et fait appel aux joueurs et aux joueuses en lançant une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter où vous pourrez vous procurer la SUSPENDED en blanc ou noir à un prix réduit. Depuis le 2 décembre, ils sont déjà nombreux à avoir fait confiance à B.EASE pour prendre soin de leurs pieds de basketteurs, pourquoi pas vous ?