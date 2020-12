Officiel : LeBron James prolonge aux Lakers pour 85 millions sur 2 ans, le rendez-vous est pris avec Bronny en 2023

Alors que tous les yeux étaient rivés sur Anthony Davis qui doit encore re-signer avec les Lakers avant le début de la saison, LeBron James a surpris tout le monde en prolongeant son bail en Californie pour deux années au tarif max. Un contrat qui le mènera jusqu’en 2023 soit l’année où son fils devrait être éligible à la Draft. Coïncidence ?

Le quatrième épisode de The Decision, ce n’est pas pour tout de suite. Bien installé à Los Angeles depuis 2018, LeBron James a déjà pris racine à Beverly Hills et sa voiture connait le chemin par coeur pour aller jusqu’au Staples Center et les studios d’Hollywood. Le récent titre des Lakers a conforté le King dans sa position et ce n’est pas demain la veille qu’il va retourner voir Savannah pour lui demander de déménager. Alors plutôt que de conserver le suspense, le quadruple MVP a décidé d’anticiper la chose dès maintenant. Tout le monde est pris de court mais c’est bien Shams Charania qui tient l’exclu pour The Athletic. Pour être précis, BronBron possédait déjà une player option pour la saison 2021-22 mais a préféré rallonger son contrat qui le lie désormais avec les Lakers jusqu’en 2023.

Los Angeles Lakers star LeBron James has agreed to a two-year, $85 million maximum contract extension with the franchise, CEO of Klutch Sports, Rich Paul, told @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

LeBron James‘ contract runs through 2023 — when his son, Bronny, graduates high school and could have option to enter the NBA Draft if the league and NBPA change the high school-to-pro rule. https://t.co/6bcMLgYTVV — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

On ne sait pas si LeBron fait la gueule à Adrian Wojnarowski mais il y a en tout cas plusieurs interprétations possibles à ce move discret à moins de trois semaines du prochain season opener qui verra le King recevoir sa bague sous les yeux des Clippers. D’abord, James envoi un signal de plus à Anthony Davis pour qu’il finalise la signature d’un nouveau contrat chez les Lakers au moins pour la même durée. Titré pour la première fois de sa carrière, son duo avec le Chosen One domine la NBA et LBJ a déjà commencé à lui donner les clés du camion même s’il a encore raflé le trophée de MVP des Finales. Le second enseignement de cette prolongation, c’est que LeBron compte au moins jouer au basket jusqu’à ses 38 ans (presque 39). Pas très étonnant de la part d’un surhomme qui est dans son prime depuis quinze ans et ne semble pas souffrir des effets de l’âge. Capable de se réinventer en réalisant sa première saison officielle en tant que point forward, il a dépassé la dizaine de caviars de moyenne pour la première fois de sa carrière et il se rapproche lentement de Kareem Abdul-Jabbar au classement des meilleurs scoreurs de tous les temps. Enfin, en attendant de savoir si cette dernière année de contrat est soumise à une player option, 2023 correspond aussi à l’année où Bronny sortira du lycée. En sachant que la règle du one-and-done est en train d’être rediscutée et pourrait disparaître d’ici là, cela permettrait donc au daron de se retrouver libre de signer où il veut l’année où son fiston pourrait se présenter à la Draft NBA. Il existe donc un scénario où James Jr. est sélectionné par les Kings à la Draft (franchise choisie totalement au hasard) puis est rejoint par James Sr. par l’intermédiaire de la Free Agency pour leur permettre de passer une saison complète ensemble en NBA. Le numéro 23 n’aura pas encore atteint les 40 balais et il devrait bien être debout s’il maintient la même hygiène de vie ces prochaines années.

Chaque news qui concerne LeBron James est un petit événement et celle-ci ne fait pas exception. Même si on ne s’attendait pas à le voir raccrocher dans un an, on en a désormais la certitude. Le King a encore quelques saisons devant lui, il va même pouvoir réaliser son rêve en jouant avec son fils s’il le souhaite. Maintenant, on attend juste la nouvelle qui annoncera un accord avec Warner Bros pour le tournage d’un troisième volet de Space Jam.

Source texte : The Athletic