Nets – Warriors et Lakers – Clippers en ouverture de la saison : préparez le popcorn, la reprise sera épique !

La nuit dernière, la NBA a dévoilé les cinq grosses affiches qui animeront le Christmas Day dans un peu plus de trois semaines. Et en ce mercredi soir, on vient de découvrir celles qui lanceront officiellement la saison le 22 décembre prochain : Nets – Warriors et Lakers – Clippers pour commencer, c’est lourd lourd lourd !

Chaque année, la NBA fait ce qu’il faut pour lancer sa saison sur de très grosses bases. Vu les affiches que nous propose notre ami de The Athletic Shams Charania, on peut dire que 2020 ne fait pas exception à la règle, pour une fois. Parce que commencer la campagne avec un duel entre les Nets et les Warriors, niveau hype, ça monte haut. Certes, Golden State se pointera à Brooklyn sans Klay Thompson, mais voir le grand retour de Kevin Durant face à son ancienne équipe, avec Kyrie Irving à ses côtés et le duo Stephen Curry – Draymond Green en face, c’est un peu le genre de match qu’on ne peut pas rater quand on est un drogué de la balle orange. Et puis que dire du second. Comme en 2019, la bataille de Los Angeles sera à l’affiche lors de la première soirée de la saison. Depuis les arrivées de LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard et Paul George dans la Cité des Anges, les rencontres opposant les Lakers aux Clippers sont devenues un gros gros classique, et la NBA ne se prive pas quand il s’agit de mettre ce match à l’affiche lors des grands événements. Attention quand même à ne pas trop en abuser, certains pourraient se lasser à force même si de notre côté, on prend tous les jours.

The NBA’s tentative Dec. 22 opening night doubleheader on TNT: Nets vs. Warriors in Brooklyn and Lakers vs. Clippers in Los Angeles, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

Les deux rencontres se joueront l’une après l’autre dans un bon vieux doubleheader des familles, diffusé sur TNT. Ce soir-là, les Lakers recevront leurs bagues au Staples Center et dérouleront leur bannière de champion avec les Clippers en face, autant dire qu’ils vont bien kiffer le moment, même s’il n’y aura aucun fan dans la salle. Du côté de Brooklyn, les tribunes devraient également être vides mais ça ne nous empêchera pas d’apprécier le jeu. Parce que vu les stars qui seront présentes sur les parquets ce 22 décembre, le spectacle sera assurément au rendez-vous.

En attendant la première partie du calendrier pour chaque équipe, la NBA nous chauffe bien comme il faut avec les affiches de l’Opening Night et du Christmas Day. Y’a moyen d’avancer le temps de trois semaines ou c’est pas possible ?

Source texte : The Athletic